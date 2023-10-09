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Коммерсантъ FM
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Зерно прогнулось под спросом

Темпы экспорта пшеницы в октябре могут замедлиться

Октябрьский экспорт пшеницы из РФ впервые с начала сезона может оказаться ниже прошлогоднего показателя. По пессимистичным оценкам, объем поставок может снизиться до 3,9 млн тонн. Источники “Ъ” отмечают сложности с продажами пшеницы по рекомендованным Минсельхозом ценам, а регулятор указывает на рост экспорта с начала сезона почти в два раза год к году.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Впервые с начала сезона экспорт пшеницы из России в октябре может оказаться меньше значения за аналогичный период прошлого года и среднего показателя за месяц, следует из обзора «Совэкона». Аналитики оценивают объем поставок на октябрь в диапазоне от 3,9 млн до 4,4 млн тонн против 4,5 млн тонн годом ранее и средних для месяца 4,1 млн тонн. Сентябрьский экспорт пшеницы «Совэкон» оценил в 5 млн тонн, августовский — в 5,3 млн тонн, июльский — 4,4 млн тонн.

Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы 2–5 октября неделя к неделе сократился на 1,4 млн тонн, до 2,6 млн тонн, что стало минимальным значением с июля 2023 года, указывают в «Совэконе». «Русагротранс», отчеты которого приводит отраслевой портал «Поле.РФ», прогнозирует экспорт пшеницы в октябре в 4,5 млн тонн. Такую же оценку приводит и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Собеседник “Ъ” среди экспортеров связывает замедление темпов экспорта с необходимостью следовать рекомендуемым Минсельхозом ценам. О таких рекомендациях летом сообщала газета «Ведомости». «Продавать невозможно»,— указывает источник “Ъ”. По его словам, спрос на пшеницу сегодня есть по $225 за тонну, а по $230–235 за тонну — нет. На последних тендерах египетской госкомпании GASC пшеница из РФ предлагалась только по $270 за тонну. В «Совэконе» также связывают ожидаемое снижение экспорта с сообщениями о попытках российских властей ограничить продажи по текущим ценам.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает и рост конкуренции со стороны Румынии и Польши, которые активно экспортируют пшеницу, накопив большие запасы. А Дмитрий Рылько добавляет, что у ключевых импортеров, таких как Турция и Египет, еще есть достаточные стоки. Турция, считает господин Рылько, вряд ли будет активна на рынке до конца 2023 года.

Как отмечается в обзоре «Совэкона», спрос на зерно со стороны экспортеров остается низким.

Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах за 2–6 октября вырос с 14,24 тыс. до 14,78 тыс. руб. за тонну, на мелкой воде — остался на уровне 11,61 тыс. руб. за тонну. Средние отпускные цены на пшеницу третьего и четвертого классов в центре России за неделю снизились на 200–225 руб., до 12,87–11,67 тыс. руб., по данным «Совэкона».

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что в прошлом сезоне биржевые цены раскачивали вверх, теперь давление идет в обратном направлении. Созданный на зарубежном биржевом рынке ценовой индикатив абсолютно оторван от реальной жизни, указывает он. По словам господина Зернина, российским экспортерам выгоднее переждать, чем продавать в убыток себе и аграриям. А в Египте, продолжает он, несмотря на снижение закупок со стороны GASC, активизировался спрос частных компаний. «Мы идем с приличным опережением графика, инфраструктура работает на пределе»,— добавляет Эдуард Зернин.

Предпосылки для оживления спроса на российскую пшеницу есть, считает Андрей Сизов. У Египта сохраняются потребности в зерне, а на последних тендерах страна закупала небольшие объемы, что в будущем может привести к отложенному спросу, указывает он. Кроме того, добавляет эксперт, мировые цены на пшеницу уже, вероятно, достигли дна и рост может возобновиться. Но компенсировать выпавшие месячные объемы не получится из-за ограниченной пропускной способности инфраструктуры, подчеркивает он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что с начала сезона на 5 октября, по таможенным данным без учета ЕАЭС, экспортировано 18,2 млн тонн зерновых культур, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Только за последнюю неделю вывезено свыше 1,8 млн тонн, а всего на вторую половину 2023 года законтрактовано 28 млн тонн зерна, добавили там.

Анатолий Костырев

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