Пшеница не считается

Неполное использование ФГИС «Зерно», которая должна отслеживать все поставки урожая, может привести к финансовым проблемам аграриев. Минсельхоз уже планирует сделать работу в системе обязательной для получения субсидий на производство и реализацию зерновых. Это может стать стимулов для аграриев, но по мнению экспертов, система все равно нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Минсельхозе недовольны неполным использованием некоторыми участниками рынка ФГИС «Зерно», которая должна отслеживать все поставки урожая — от производства до переработки. Об этом “Ъ” рассказали участники совещания в министерстве 12 октября, где обсуждался вопрос. По их словам, сейчас в системе фиксируется меньше зерна, чем собрано в стране, и для улучшения ситуации Минсельхоз может сделать подачу сведений в ФГИС «Зерно» условием для получения субсидий на выращивание зерновых. В 2022 году на эти цели планировали направить 20 млрд руб.

ФГИС «Зерно» стала обязательной для участников рынка с 1 сентября этого года. Сельхозпроизводители должны предоставлять в систему информацию о валовом сборе, оформлять сопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна, в том числе для экспорта. Как ранее отмечали в Минсельхозе, ФГИС «Зерно» должна позволить бизнесу работать в условиях прозрачного рынка, а государство получит сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции.

Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в системе работают почти все участники рынка — более 99 тыс. организаций, а к 13 октября оформлены партии зерна общим объемом 116,3 млн тонн — 74% от текущего валового сбора. Как отметили в Минсельхозе, по информации ряда регионов, отдельные компании действительно пока не обеспечивают полное внесение данных, и оператор системы ведет с такими участниками рынка консультации. На этом фоне Минсельхоз также подготовил проект постановления правительства, по которому работа с ФГИС «Зерно» станет обязательной для получения субсидий на производство и реализацию зерновых, подтвердил представитель министерства. По его словам, пока проект документа проходит регламентные процедуры.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что в первой половине сентября наблюдались краткосрочные сбои в работе системы, но сейчас они устранены. Сейчас без документации, оформленной в ФГИС «Зерно», нельзя совершить сделку купли-продажи, положить урожай на хранение или переместить, указывает он.

Источник “Ъ” в другом агрохолдинге говорит, что из-за падения цен на пшеницу на внутреннем рынке в связи с рекордным урожаем и слабым экспортом ряд сельхозпроизводителей придерживает продажи. И такое зерно может не вноситься в систему, так как нет перехода собственности и нет перевозки, поясняет он. Как отмечает собеседник “Ъ”, уборка урожая — непрерывный процесс, а внесение данных в систему может быть затруднительно. По словам источников “Ъ”, среди не полностью использующих ФГИС «Зерно» на совещании называли «Авангард-Агро», «Агрохолдинг КДВ» и АПХ «Мираторг». В компаниях комментарии не предоставили.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что угроза лишения субсидий может повысить дисциплину ряда аграриев. А президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечает, что участники рынка в результате могут потерять необходимые для работы средства не по своей вине, а из-за несовершенства системы. Так, по его словам, из-за фиксации одной партии зерна на разных этапах данные о поставках могут суммироваться, что приводит к ошибкам в результатах. В Минсельхозе уверяют, что система функционирует стабильно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что участникам рынка не требуется столь подробной детализации цепочки поставок, которую предлагает ФГИС «Зерно». А открытого доступа к таким показателям, как динамика уборки по регионам, запасы, урожайность, объемы экспорта, которые как раз необходимы, нет, указывает он. К примеру, отмечает эксперт, уборка кукурузы сильно задерживается из-за дождей, что для многих покупателей стало неожиданностью и привело к росту цен.

Алексей Полухин