«Аврору» выставят на витрину

Мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре, узнал “Ъ”. Они будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. руб., для продвижения на них также введут скидки. Выход продукции в потребительский сегмент позволит ускорить разработку приложений под «Аврору» и предоставит пользовательский опыт, считают разработчики. Но эксперты полагают, что без запрета устройств на Android и iOS российские устройства не смогут занять более 1% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источник на IT-рынке рассказал “Ъ”, что холдинг Fplus намерен в ноябре начать продажи своих планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в потребительском сегменте. По его словам, это будут устройства нижнего ценового сегмента (до 20 тыс. руб.), но позже цена вырастет, так как разработчик ОС «Аврора» («Открытая мобильная платформа» (ОМП), принадлежит «Ростелекому») на первую партию снизил стоимость лицензии до 1 тыс. руб., но впоследствии она составит 4,5 тыс. руб. Собеседник добавил, что устройства также будут продаваться на территории ЛНР и ДНР.

По словам другого источника, в розницу также выйдут устройства на ОС «Аврора» от «Аквариус» и «Байтэрг» — все они будут представлены в сети магазинов «Всесмарт» (принадлежит Fplus). «Предлагаемые продукты не ориентированы на замену традиционных смартфонов и планшетов на базе популярных ОС. Это специализированный рабочий инструмент чиновника или сотрудника компании, где используется ОС "Аврора"»,— утверждает он. В Fplus и «Байтэрг» не ответили “Ъ”.

Летом Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов составить график портирования ОС «Аврора» на свои устройства и начать выводить гаджеты в потребительский сегмент (см. “Ъ” от 11 июля). Позже Роскомнадзор оценил доработку ОС «Аврора» в 300 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 августа). После этого принадлежащая Fplus компания Avroid представила эмулятор Android-приложений для российской системы (см. “Ъ” от 11 сентября).

Гендиректор ОМП Павел Эйгес подтвердил “Ъ” выход устройств на ОС «Аврора» в розничных сетях электроники в ближайшее время. Номенклатуру и стоимость он не уточнил, но допустил, что первоначально будут использоваться промоакции и скидки. По его словам, приобрести устройство может любой желающий, «однако в первую очередь продажи рассчитаны на клиентов из госсектора и сотрудников крупных компаний, внедряющих у себя мобильные решения на базе "Авроры"». «Госорганы и крупный бизнес отказываются от использования иностранных смартфонов и планшетов, поэтому необходимо дать им возможность реализовывать проекты импортозамещения»,— отметил Павел Эйгес. В этом году Минцифры, Минпромторг, «Ростех» и другие министерства и госкорпорации запретили своим сотрудникам использовать устройства Apple в рабочих целях.

Президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов сообщил “Ъ”, что основные продукты компании предназначены для коммерческого и государственного сектора, но вывод продукции в потребительский сегмент рассматривается. По его словам, необходимо создать стимулирующие инструменты для перехода россиян на российское ПО, как это сделали в госсекторе, причем устройства «должны конкурировать не с китайским ширпотребом, а с современными моделями ведущих брендов».

Собеседник “Ъ” на рынке смартфонов пояснил, что сейчас доля отечественных устройств в РФ не превышает 1%, поэтому единственным возможным вариантом для гаджетов с ОС «Аврора» занять значимую часть рынка будет запрет импорта устройств на Android и iOS: «В целом инициатива правильная, так как это может увеличить базу пользователей на отечественных системах, но для ускорения перехода потребуется вмешательство регуляторов».

Тимофей Корнев