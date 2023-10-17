Телефонопортация

Отечественные разработчики ведут переговоры о портировании своих ОС на телефоны из «дружественных» стран, в том числе Китая, Индии и Вьетнама. Компании рассматривают возможность заказа тестовых партий смартфонов для продажи в потребительском и коммерческом секторе РФ под оригинальными брендами. Это позволит российским ОС увеличить аудиторию, но устройства не смогут претендовать на государственный и коммерческий сегмент, поскольку не будут достаточно защищены, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Несколько источников на IT-рынке рассказали “Ъ”, что ряд российских разработчиков мобильных ОС заинтересован в портировании своих систем на индийские и китайские смартфоны, поскольку телефонов отечественных производителей мало и они слишком дороги. «Номенклатура российских смартфонов невелика, и они значительно дороже зарубежных аналогов, из-за этого устройства пока не готовы к продажам на массовом рынке, и их использование оправданно только в случае, если речь идет об обработке чувствительной информации»,— подтвердил “Ъ” председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он добавил, что сообщество ALT Linux Team (курирует «БазАльт СПО») ведет разработку своей ОС под китайские PinePhone с открытой аппаратной архитектурой.

Среди китайских устройств наблюдается большой разброс цен, от совершенно дешевых до нишевых, с защитой от взрывов или для особых климатических зон, говорит один из собеседников “Ъ”. Он поясняет, что идея разработчиков состоит в том, чтобы договориться с китайскими и индийскими вендорами третьего эшелона о производстве устройств, которые затем поступят на российский рынок под оригинальными брендами. Коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова сообщила “Ъ”, что российские разработчики ведут переговоры также с вьетнамскими производителями смартфонов, не уточнив названий.

Представитель ГК «Астра» (разрабатывают ОС Astra Mobile) сказал, что компания работает со всеми производителями в государственном и коммерческом секторе вне зависимости от страны, «ориентируясь на их готовность к технологическому сотрудничеству», но «российские — в приоритете». Он добавил, что у компании уже есть планшеты на собственной ОС от китайских Lenovo и Chuwi. В «НТЦ ИТ РОСА» (разрабатывают ОС «Роса») и «Ростелекоме» (ОС «Аврора») утверждают, что не ведут переговоры с иностранными вендорами. В «РедСофт» (РЕД ОС) не ответили “Ъ”, в «Лаборатории Касперского» (Kaspersky OS) отказались от комментариев.

После начала военных действий на Украине многие российские компании обещали локализовать производство смартфонов в РФ, чтобы получить преференции на госзакупках: Fplus, GS Group, «Ядро» и др. Некоторые начали разрабатывать устройства для потребительского рынка. Так, основатель НКК Александр Калинин в феврале заявил, что вложит 10 млрд руб. в разработку телефонов для физлиц (см. “Ъ” от 28 февраля).

Чем более доступными станут устройства на российских ОС, тем быстрее будет развиваться прикладное ПО под них, считают в Fplus: «Если отечественным разработчикам удастся привлечь инвесторов из-за рубежа, это станет большой победой нашей софтверной индустрии».

Однако не все производители устройств положительно рассматривают выход российских ОС на иностранных смартфонах, и они отмечают ряд проблем. Так, по словам одного из собеседников “Ъ” среди производителей для госсектора и корпоративных заказчиков, иностранные устройства при портировании доверенной российской ОС не смогут обеспечить безопасность, так как у российской стороны не будет исходного кода аппаратной части смартфона.

Госпожа Манцветова отметила, что основной сложностью в переговорах с зарубежными вендорами станет политика Google, которая может отозвать у компаний, сотрудничающих с разработчиками ОС из РФ, лицензии на свои сервисы (карты, GooglePlay, YouTube и др.): «В диалог с российскими разработчиками могут входить только небольшие китайские компании, которые не могут обеспечить достойной поддержки своих продуктов, но могут продать исходные коды на них, что позволит локализовать их производство в РФ».

Тимофей Корнев