«Аврору» ведут в народ

Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС «Аврора» от «Ростелекома» на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте. Также в министерстве запретили сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты на любых ОС, кроме «Авроры». Участники рынка отмечают, что в потребительском сегменте устройства на ОС «Аврора» не смогут конкурировать с китайскими аналогами из-за дороговизны и отсутствия необходимых программ, а на адаптацию софта потребуется еще около двух-трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания замглавы Минпромторга Василия Шпака с российскими производителями электроники и мобильных ОС от 13 июня. В нем министерство рекомендует отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте. На совещании присутствовали «Аквариус», «БайтЭрг», «Азимут», Yadro, F+Tech, разработчик ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП, принадлежит «Ростелекому») и др. Одновременно Минпромторг попросил производителей подготовить график портирования ОС «Аврора» на свои устройства.

Также в министерстве хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от Apple и других иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора». В начале июля в Минпромторге уже запретили использовать сотрудникам смартфоны Apple (см. “Ъ” от 5 июля). В Минпромторге, «Азимуте», «Аквариусе», F+Tech, ФГБУ ВНИИР не ответили “Ъ”. Yadro и ОМП отказались от комментариев.

В конце 2022 года «Ростелеком» предложил правительству стратегию развития национальной мобильной экосистемы, которая предполагает производство и реализацию 70 млн устройств на ОС «Аврора» до 2030 года в потребительском, государственном и коммерческом секторе. Реализацию стратегии оператор оценивал в 480 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 ноября). Она также предполагала сокращение импорта иностранных устройств, субсидирование разработки ПО под ОС «Аврора» и др. Минцифры, в свою очередь, предложило поставлять устройства на «Авроре» только в госсектор (см. “Ъ” от 30 декабря).

Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что устройства на ОС «Аврора» могут пользоваться спросом только в госсекторе или в компаниях с госучастием: «Обычному пользователю уходить от привычного Android или iOS нет никакой мотивации, даже если под "Аврору" появится широкий спектр приложений, которых нет». По его словам, производители устройств сейчас испытывают проблемы и с портированием ОС «Аврора»: «Реализация этого может занимать до полугода, а при любых аппаратных изменениях необходима новая прошивка, что требует проводить процедуру портирования заново».

Негативным фактором для устройств на ОС «Аврора» также станет высокая цена, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Сейчас средняя стоимость одного устройства на российской ОС составляет около 50–60 тыс. руб., что значительно дороже китайских аналогов, «тогда как в техническом плане российские гаджеты слабее», отмечает он.

Также, уточняет господин Смирнов, согласно законодательству, при продаже смартфонов или планшетов частному лицу в РФ на устройстве должно быть предустановлено российское ПО, в том числе магазин приложений RuStore, сервисы «Яндекса», «Госуслуги» и т. д, но большая часть из обязательных программ не работает на ОС «Аврора»: «На создание полноценной экосистемы прикладного ПО под ОС "Аврора" потребуется еще около двух-трех лет».

ОС «Аврора» создавалась как защищенное корпоративное решение и в настоящий момент в принципе не готова к тому, чтобы стать потребительской, подчеркивает собеседник “Ъ” среди производителей устройств: «Если разработчик постарается адаптировать ее под розничный рынок, то о результатах можно будет судить не раньше чем через три-пять лет. К этому времени, скорее всего, будут сформированы разные мобильные среды — условно корпоративная и массмаркет». По его мнению, это наиболее логичный сценарий развития.

Тимофей Корнев