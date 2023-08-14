«Аврора» не тонет

Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем (ОС) доработку ОС «Аврора» и ее адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд руб. до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент. Чтобы избавиться от доминирования западных ОС, власти также предложили отечественным разработчикам создать профильную ассоциацию. Эксперты полагают, что в текущих условиях развивать российские ОС можно только за счет госфинансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на IT-рынке рассказали, что 9 августа в Роскомнадзоре прошло совещание с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов по вопросу независимости российских сетей от иностранного влияния. На нем, по данным “Ъ”, присутствовали представители Yadro, «Аквариуса», «Лаборатории Касперского» и др. По словам собеседников “Ъ”, в частности, в Роскомнадзоре заявили, что развитие и доработка ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелекому») оценивается на уровне около 300 млрд руб., до 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте. Один из собеседников уточнил, что также было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.

Собеседник “Ъ” среди производителей электроники подтвердил факт совещания в Роскомнадзоре. По его словам, работа по развитию российских ОС «требует серьезных государственных вложений». «Речь идет о наращивании конкурентоспособности мобильных ОС, которые уже присутствуют или скоро появятся на российском рынке: это "Аврора", "Роса" и др.»,— уточнил источник “Ъ”.

Предполагается, что эти ОС можно будет полноценно и безопасно использовать не только в госсекторе и в корпоративном сегменте, но и на потребительском рынке, отмечает собеседник “Ъ”. В конце 2022 года «Ростелеком» представил проект национальной мобильной экосистемы, где к 2030 году планировалось реализовать 70 млн устройств на ОС «Аврора». Его стоимость оценивалась в 480 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года).

Гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий сообщил, что знает о предложении по дополнительным инвестициям в размере 300 млрд руб. в развитие ОС «Аврора», а также слышал про инициативу о создании ассоциации: «Но мы считаем, что наиболее действенным инструментом для рынка станет разработка механизма стимулирования разработчиков приложений для существующих отечественных мобильных ОС». ОС «Роса», по словам Олега Карпицкого, выйдет в потребительский сегмент в 2024 году. В Yadro, «Ростелекоме» и «Лаборатории Касперского» отказались от комментариев. В «Аквариусе» “Ъ” не ответили.

В Роскомнадзоре сообщили “Ъ”, что изучают «вопросы снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ». С этой целью, добавили в ведомстве, проводятся «консультации с российскими производителями мобильных телефонов, разработчиками отечественных мобильных ОС и приложений». Вопросы финансирования мобильной платформы «не являются предметом совещаний».

По словам советника директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Алтухова, государство занимается миграцией госкомпаний и министерств на российские ОС, как компьютерные, так и мобильные: «Что касается потребительского сегмента, то в планах избавиться от тотального доминирования американских операционных систем». Руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» (разрабатывает ОС «Астра») Роман Мылицын заявил, что компания готова присоединиться к ассоциации.

Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что заявленная сумма в 300 млрд руб. необходима не только для доработки самой ОС, но и для адаптации софта прикладного ПО и драйверов ОС «Аврора» под каждое отдельное устройство. Другой собеседник “Ъ” среди разработчиков софта отметил, что за последнее время на ОС «Аврора» появились новые программы и расширился парк совместимых устройств, «но экосистема по-прежнему не закрывает основных потребностей заказчика». Из-за низкой базы устройств на российской ОС, добавляет источник “Ъ” на рынке, развивать ее возможно «только за счет прямых госинвестиций».

Тимофей Корнев