Android грузят на «Аврору»

Структура холдинга Fplus (бывший F+Tech) и фонда «Стриго Кэпитал» разработала платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на отечественной системе. Пользователи ОС смогут купить лицензию на сервис отдельно. Разработчики прогнозируют реализацию около 2 млн устройств на ОС «Аврора» во всех сегментах уже в 2024 году. Эксперты считают, что подобный шаг позволит «Авроре» увеличить аудиторию, но предупреждают, что приложения могут некорректно работать на эмуляторе, а американская Google — противодействовать тому, чтобы устройства на «Авроре» получали доступ к ее сервисам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Разработчик приложений Avroid (входит и IT-холдинг Fplus, ранее F+tech) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелекому»). Система создает второе рабочее пространство на основе открытого кода Android Open Source Project (AOSP), это контейнер, который позволяет запускать любые приложения, разработанные под систему Android, на ОС «Аврора», объяснил “Ъ” управляющий партнер Avroid Дмитрий Комиссаров. Он добавил, что в 2024 году ожидается реализация порядка 2 млн устройств на системе во всех сегментах.

По словам представителя компании, платформа Avroid будет продаваться для пользователей ОС «Аврора» отдельно. Сколько именно стоит лицензия, он не уточнил. Владельцам смартфонов на ОС с платформой будут доступны «сотни тысяч» мобильных приложений, которые представлены в том числе и в RuStore, включая соцсеть «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и Сбербанка, заверили в компании. Управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников считает, что платформа «открывает большие возможности для ОС "Аврора" с точки зрения выхода на потребительский рынок».

В августе на совещании Роскомнадзора представители регулятора оценивали доработку и адаптацию к ОС «Аврора» приложений в 300 млрд руб. до 2027 года (см. “Ъ” от 14 августа). В начале мая Fplus выкупил у основателей 100% разработчика приложений ОС Avroid (см. “Ъ” от 5 мая). В июне Алексей Мельников совместно с совладельцем Fplus Владимиром Корневым стали партнерами инвестфонда «Стриго Кэпитал», который для поддержки стартапов запустил основатель и совладелец «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. Avroid вошла в портфель «Стриго Кэпитал», по условиям соглашения фонд получил контрольный пакет в компании. Инвестиции в проект в 2023 году составили 300 млн руб.

Несмотря на готовность ОС «Аврора», труднопреодолимым препятствием становится необходимость переноса всего спектра ПО, что требует времени, говорит старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов: «Похожим путем развивалась экосистема MacOS компании Apple, проигрывавшая в свое время Microsoft Windows по ассортименту ПО. Тогда на помощь пришла компания Parallels, позволившая запускать приложения Windows в экосистеме Mac». Сейчас, отмечает господин Меньшов, Avroid решает аналогичную задачу — «позволяет запускать приложения, написанные для американской ОС, на российской».

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов допускает, что Avroid сделает использование отечественных смартфонов на российской системе более привлекательным: «Сказать, насколько такое решение универсально, можно будет после более тесного знакомства с платформой, имеющиеся свободные эмуляторы для Android обеспечивают корректную работу не всех приложений». По словам господина Смирнова, крупные разработчики прикладного ПО, в числе которых VK и «Яндекс», заинтересованы в создании нативных приложений под ОС с большой базой потребителей, и, возможно, с помощью эмулятора «Аврора» может нарастить ее. «Ведомости» сообщали, что маркетплейс Android-приложений RuStore, принадлежащий VK, адаптирует его под ОС «Аврора». В VK и «Яндексе» отказались от комментариев.

Руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицын, отмечает, что проблема запуска Android-приложений на отечественных ОС действительно существует и разработчики используют для ее решения эмуляторы. Эмулятор от Avroid, по его словам, работает и с мобильным режимом ОС Astra Linux, и другими российскими операционными системами: «Таким образом расширяется российская мобильная экосистема».

Собеседник “Ъ” на рынке разработки добавляет, что подобные эмуляторы используются и для запуска приложений и магазина Google на мобильных устройствах Huawei, которые вышли на рынок после потери китайским вендором лицензии американской компании из-за санкций: «Многие пользователи хотят иметь возможность пользоваться оригинальными приложениями от разработчиков операционной системы Android. Эмуляторы бесплатны, разработчики зарабатывают на рекламе. Но это в любом случае "костыли", которые периодически работают некорректно, кроме того, сама Google всячески противодействует тому, чтобы устройства Huawei получали доступ к ее фирменным приложениям». Собеседник предполагает, что американская компания может блокировать сервисы, адаптированные с помощью Avroid под «Аврору».

Тимофей Корнев, Владивосток; Юлия Тишина