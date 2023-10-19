Бастрыкин счел этнические анклавы угрозой для местного населения

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что сейчас отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов на территории России. Об этом он сказал в ходе выступления на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе». Содержание выступления главы ведомства приводит пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Бастрыкин отметил, что «этническая преступность» наиболее активно проявляет себя в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, Иркутской, Свердловской и Новосибирской областях. Он подчеркнул, что в числе проблем, связанных с регулированием преступности в указанных регионах,— «возникновение этнических анклавов, представляющих угрозу для местного населения».

По данным Александра Бастрыкина, в 2022 году иностранные граждане и лица без гражданства совершили на 37% больше тяжких и особо тяжких преступлений. «Количество совершенных ими преступлений по сравнению с прошлым годом возросло и составило уже более 31 тыс.»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Генпрокуратура по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП. 8 октября в Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также в сфере такси и грузоперевозок. Сегодня, 19 октября, советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев предложил российским властям построить за счет диаспоры школы и детские сады для детей мигрантов. Он объяснил это тем, что у граждан Узбекистана, живущих и работающих в России, возникают проблемы при устройстве детей в сады и школы.

Подробнее о предложениях по миграционной политике — в материале «Ъ» «Иностранцев предлагают выдавить с местности».