В Госдуму внесен проект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли законопроект, обязующий выдворять мигрантов из России за нарушение ряда статей КоАП РФ. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Выдворение будет грозить мигрантам за нарушение режима госграницы и режима в пунктах пропуска через границу, за работу в РФ на незаконных основаниях, за нарушение иммиграционных правил, за несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности и нарушение срока обращения по поводу выдачи патента. Сейчас за нарушение этих статей КоАП предусмотрен штраф с возможным выдворением за пределы РФ.

В пояснительной записке утверждается, что, по данным МВД, за последние три года преступность среди мигрантов выросла на 25%. «Данное обстоятельство создает дополнительное давление на общество. Не менее важным является участие мигрантов в теневой экономике страны и в ее подпитке»,— считают авторы инициативы.

В их числе — депутаты Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Сергей Леонов, Дмитрий Свищев.

Генпрокуратура по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов.

Лаура Кеффер