Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуму внесен проект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли законопроект, обязующий выдворять мигрантов из России за нарушение ряда статей КоАП РФ. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Выдворение будет грозить мигрантам за нарушение режима госграницы и режима в пунктах пропуска через границу, за работу в РФ на незаконных основаниях, за нарушение иммиграционных правил, за несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности и нарушение срока обращения по поводу выдачи патента. Сейчас за нарушение этих статей КоАП предусмотрен штраф с возможным выдворением за пределы РФ.

В пояснительной записке утверждается, что, по данным МВД, за последние три года преступность среди мигрантов выросла на 25%. «Данное обстоятельство создает дополнительное давление на общество. Не менее важным является участие мигрантов в теневой экономике страны и в ее подпитке»,— считают авторы инициативы.

В их числе — депутаты Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Сергей Леонов, Дмитрий Свищев.

Генпрокуратура по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...