Иностранцев предлагают выдавить с местности

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также такси и грузоперевозках. По данным инициаторов, россияне жалуются на низкую квалификацию этих специалистов. Запрет, считают они, не только снизит недовольство, но и освободит для граждан России рабочие места. Опрошенные “Ъ” эксперты из разных сфер не поддержали инициативу, назвав ее «средневековой» и популистской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах. В пояснительной записке утверждается, что в последнее время растет негативное отношение россиян к увеличению числа неквалифицированных иностранных работников. Это, по мнению авторов законопроекта, связано с активным привлечением в страну дополнительных трудовых ресурсов. Основной приток трудовых мигрантов, подчеркивают депутаты, происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Авторы инициативы предлагают ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников во всех видах экономической деятельности.

А также установить полный запрет на привлечение мигрантов к «наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы». Такими «чувствительными сферами» депутаты назвали работу в медучреждениях и школах. Также они отметили работу в легковом такси и грузовых автоперевозках, «где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами».

«Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ»,— говорится в пояснительной записке.

Отметим, что законопроект входит в противоречие с позицией Минздрава. Так, в июле в ходе годового отчета в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что необходимо «уделить внимание» студентам медвузов из иностранных государств. Их, по данным министра, уже 75 тыс.— и более 3,5 тыс. готовы связать свою жизнь и профессию с Россией. А Минюст ранее внес медиков в перечень специальностей иностранных граждан и людей без гражданства, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В 2022 году Росздравнадзор расширил возможности для трудоустройства иностранных медработников и фармацевтов — для этого им надо сдать специальный экзамен. Весной 2023 года ведомство опубликовало данные об иностранных специалистах, которые в 2022 году хотели получить лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности на территории России. По данным надзорного органа, за год поступило 5,3 тыс. подобных обращений. Больше всего — от медиков, получивших образование на Украине (36,5%, или 1,94 тыс. человек).

Комментируя новую инициативу депутатов, в Минздраве напомнили: процедура допуска иностранных медицинских специалистов к осуществлению профессиональной деятельности состоит из нескольких этапов. На первом они обращаются в Рособрнадзор для установления эквивалентности (нострификации) документа об образовании. На втором — Росздравнадзор определяет соответствие полученного ими образования российским квалификационным требованиям. И только после этого иностранцы допускаются к аккредитации — исключительно на русском языке с привлечением практикующих специалистов и представителей профессиональных некоммерческих организаций. «Таким образом, в отрасль допускаются специалисты, которые соответствуют российским стандартам качества оказания медпомощи. Они активно участвуют в оказании медицинской помощи жителям нашей страны, повышении ее доступности»,— заявили в пресс-службе Минздрава.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил, что «довольно заметное» количество иностранцев устраиваются в российские больницы, хотя этот процесс и распределен по регионам неравномерно. Господин Коновал не видит в этом проблемы, а инициативу парламентариев считает «средневековой». «Кадровые проблемы будут решены только тогда, когда будет серьезно повышена заработная плата и улучшены условия труда. Тогда мигрантам будет сложнее конкурировать с нашими специалистами. Ведь российские медвузы и медучилища в общем-то достаточно выпускают кадров, просто они не доходят до медицинских учреждений»,— сказал эксперт.

Председатель межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что проблема мигрантов вовсе не касается учительских кадров. Он напоминает: чтобы преподавать в российской школе, нужно профильное образование — чаще всего высшее — и диплом гособразца.

«Соответственно, если человек такой диплом получил — это свидетельствует о его профессиональной квалификации, откуда бы он ни был родом»,— уверен господин Луховицкий.

Он добавил, что в России сложная процедура признания иностранных дипломов, поэтому преподавателей без российского образования в системе «меньше процента».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что считает нужным «аккумулировать» в медицине, образовании и иных сферах «лучшие умы и лучших специалистов». Также он напомнил коллегам, что статус мигрантов могут иметь и этнические русские с гражданством другой страны.

Бывший замглавы Федеральной миграционной службы, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин раскритиковал предложение депутатов. Он указал, что инициатива не подкреплена должными исследованиями. При этом проблема в медицинской сфере действительно есть, считает эксперт: «В некоторых учреждениях есть тенденция, когда "коренные" россияне вытесняются теми, кто недавно получил гражданство. Но это уже не мигранты, а граждане России».

В последнее время у думских партий пропала какая-либо реальная идентичность, говорит социолог, руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов: «Они все слились в моноядро на уровне СВО, поддержки власти и так далее. А поскольку идентичность все-таки нужно поддерживать, то и появляются разные экстравагантные инициативы, которые находятся в идеологически безопасной зоне и позволяют при этом выделить партийный бренд». По его мнению, в подавляющем большинстве таких случаев авторы инициатив рассчитывают не на их реализацию, а на достижение медийного эффекта.

Наталья Костарнова, Эмилия Габдуллина, Полина Ячменникова