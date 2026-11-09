AP: депортацию иранцев из США отменили в последний момент
Вылет спецрейса из США в Пакистан с восемью депортируемыми гражданами Ирана был внезапно отменен утром 8 ноября. Как сообщил Associated Press (AP) адвокат Ирано-американского фонда правовой защиты Али Рахнама, самолет должен был вылететь из Аризоны с промежуточными посадками в Грузии и Пакистане, однако рейс отменили «без объяснения причин».
В ответ на запрос агентства в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Иммиграционная и таможенная служба (ICE) не комментирует «предполагаемые операции по выдворению, включая расписание рейсов, списки пассажиров, пункты назначения или детали отдельных дел», а также не подтверждает проведение будущих операций по депортации.
Ранее из рассекреченных судебных документов по иску правозащитников стало известно, что администрация Дональда Трампа вела переговоры с Тегераном о выдворении иранцев, несмотря на продолжающиеся боевые действия. В иске утверждается, что американские иммиграционные органы в нарушение правил передавали конфиденциальную информацию просителей убежища иранским властям, а представители Ирана посещали депортируемых в американских центрах содержания.