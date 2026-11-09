AP: депортацию иранцев из США отменили в последний момент

В ответ на запрос агентства в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Иммиграционная и таможенная служба (ICE) не комментирует «предполагаемые операции по выдворению, включая расписание рейсов, списки пассажиров, пункты назначения или детали отдельных дел», а также не подтверждает проведение будущих операций по депортации.