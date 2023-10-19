Узбекистан предложил за счет диаспоры открыть в РФ школы и сады для мигрантов

Советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев на встрече с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым попросил оказать содействие в деле открытия в России частных детских садов и школ для детей трудовых мигрантов из республики. По его идее, учреждения должны быть построены за счет средств соотечественников и работать по российской образовательной программе.

По словам Кахрамона Куранбаева, которые приводит ТАСС, такая просьба возникла на фоне проблем с устройством детей в детсады и школы у граждан Узбекистана, работающих в России. Господин Куранбаев также предложил российским властям упростить миграционные процедуры для молодых граждан Узбекистана, приезжающих в Россию.

По данным FinExpertiza на начало 2023 года, за 2022 год приток трудовых мигрантов из Узбекистана вырос на 35,1% (377,7 тыс. человек). В первом квартале 2023 года, по данным Всемирного банка, в Россию въехало более 600 тыс. граждан Узбекистана.

16 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что детей мигрантов не стоит брать в общеобразовательные школы, если они не знают русский язык. По его мнению, их нужно обучать языку в специальных центрах. 8 октября в Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также в сфере такси и грузоперевозок.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Иностранцев предлагают выдавить с местности».