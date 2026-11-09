В Японии 15 компаний объединились для запуска летающих такси к 2028 году
Крупнейший японский банк MUFG Bank и еще 14 компаний из различных отраслей объединились для разработки и запуска коммерческого аэротакси в западной части Японии. Проект ориентирован на регион Кансай, включая префектуры Осака и Киото. Участники инициативы изучат бизнес-модели, необходимую инфраструктуру и способы стимулирования спроса за счет туризма, а к лету 2027 года решат вопрос о создании совместной операционной компании, сообщает Kyodo News.
Компании для своего проекта планируют использовать компактные летательные аппараты вертикального взлета и посадки eVTOL японского стартапа SkyDrive Inc. Электролет на аккумуляторных батареях способен перевозить пилота и до двух пассажиров без использования взлетно-посадочной полосы. В компании отмечают, что главной нерешенной проблемой остается дефицит площадок для взлета и посадки в условиях плотной городской застройки.
Среди названных участников альянса — региональный Senshu Ikeda Bank, страховая компания Tokio Marine & Nichido Fire Insurance и лизинговая Mitsubishi HC Capital. Названия остальных 11 участников пока не разглашаются.
Проект реализуется согласно обновленной в марте государственной «дорожной карте», по которой правительство Японии рассчитывает на старт коммерческих перевозок аэротакси в 2027–2028 годах.
Kyodo сообщает об обострении конкуренции в новом направлении. В частности, Soracle (совместное предприятие Japan Airlines и Sumitomo) рассчитывает запустить перевозки на аппаратах американской Archer Aviation не ранее 2028 финансового года. В свою очередь, ANA Holdings объединила усилия с разработчиком Joby Aviation, поддерживаемым концерном Toyota.