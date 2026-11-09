В Японии 15 компаний объединились для запуска летающих такси к 2028 году

Компании для своего проекта планируют использовать компактные летательные аппараты вертикального взлета и посадки eVTOL японского стартапа SkyDrive Inc. Электролет на аккумуляторных батареях способен перевозить пилота и до двух пассажиров без использования взлетно-посадочной полосы. В компании отмечают, что главной нерешенной проблемой остается дефицит площадок для взлета и посадки в условиях плотной городской застройки.