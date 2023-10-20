Гендиректора затянуло метро

Суд приговорил к двум годам и трем месяцам колони бывшего гендиректора красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасТИСИЗ») Владимира Жаркова, который обвинялся в масштабных хищениях при проектировании метро в Красноярске. Месяц назад по этому делу был осужден председатель совета директоров треста Олег Митволь, ранее занимавший должности заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы. Приговор ему оказался вдвое суровее — четыре с половиной года заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-гендиректора АО «КрасТИСИЗ» 38-летнего Владимира Жаркова осудили за махинации с проектированием красноярской подземки. Об этом сообщил Telegram-канал судейского сообщества региона. В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией «КрасТИСИЗ». Речь в нем шла о выполнении работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство первой линии красноярского метрополитена. На актуализацию проекта метро федеральный бюджет выделил 1 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология».

Согласно материалам следствия, заказчику была представлена старая проектная документация, утратившая свою актуальность. В частности, для отчетности использовались материалы, подготовленные институтом «Харьковметропроект» еще в 1989 году: эта организация проектировала участок метрополитена от станции «Высотная» до станции «Проспект Мира». В деле указывается, что работники треста подготовили на основании проекта метро 1994 года документацию, включив в нее сведения о работах и изысканиях, которые фактически не производились либо выполнялись не в полном объеме.

«С целью получения положительного заключения экспертизы был сфальсифицирован технический отчет о бурении необходимого количества скважин. Он содержал заведомо ложную информацию о полном выполнении программы изысканий и об осуществлении АО „КрасТИСИЗ“ и привлеченными сторонними организациями бурения 427 скважин в рамках первого этапа строительства и 162 скважин в рамках второго этапа строительства, а также проведении по результатам бурения камеральных исследований»,— рассказали в прокуратуре региона. На основании недостоверных документов подрядчику были перечислены 954 млн руб.

В июне 2022 года управление ФСБ по Красноярскому краю, которое выявило хищение бюджетных средств, возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Топ-менеджеров АО «КрасТИСИЗ» Олега Митволя и Владимира Жаркова задержали. При этом Олега Митволя, который в прошлом занимал посты замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, взяли в аэропорту Внуково незадолго до вылета рейса в Анталию, на который у него был куплен билет. Руководители треста, которым по предъявленному обвинению в мошенничестве грозило до десяти лет лишения свободы, заключили соглашение о сотрудничестве. В последующем топ-менеджерам компании смягчили меру пресечения. Судили их по отдельности.

Первым перед судом предстал Олег Митволь, которого следствие считает идейным вдохновителем криминальной схемы. В середине сентября 2023 года ему назначили четыре с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Защита обвиняемого подала апелляционную жалобу на приговор, считая его чрезмерно суровым. Она еще не рассмотрена.

Судебный процесс над Владимиром Жарковым, который устроился в новую проектную фирму, завершился в среду. Он проходил в особом (упрощенном) порядке судопроизводства — без исследования доказательств и их оценки.

«Одним из последствий преступления, помимо причиненного бюджету материального ущерба, является нарушение конституционного права жителей региона и города Красноярска на благоприятную среду и улучшение экологической ситуации, невозможность своевременного разрешения вопроса с транспортной нагрузкой, ежедневно испытываемой водителями и пешеходами»,— сказала в прениях сторон гособвинитель Екатерина Трофина. В своем выступлении она отметила, что Владимир Жарков полностью выполнил условия сделки со следствием. Смягчающими вину обстоятельствами она просила признать его активное способствование расследованию дела, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетних детей. В то же время гособвинитель потребовала для бывшего директора треста реальный срок, аргументировав это тем, что «условное наказание не будет соответствовать принципу восстановления социальной справедливости и целям исправления».

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, Владимиру Жаркову назначили два года и три месяца в колонии общего режима — в два раза меньше, чем получил Олег Митволь. Суд удовлетворил гражданские иски Федерального агентства железнодорожного транспорта и краевого транспортного управления, причиненный ущерб взыскан солидарно с Олега Митволя и Владимира Жаркова.

На основании в том числе показаний топ-менеджеров АО «КрасТИСИЗ», что было озвучено в судебных процессах, были возбуждены дела на бывших председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и директора транспортного управления Константина Мандрова, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники обеспечили подписание актов выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены деньги.

Константин Воронов