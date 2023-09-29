В Красноярске началось рассмотрение дела бывшего экс-премьера Юрия Лапшина

В Центральном суде Красноярска началось заседание по делу экс-премьера правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. ч.1 169 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

О нарушениях при строительстве подземки в Красноярске стало известно летом прошлого года. По данным источников «Ъ-Сибирь», в сентябре 2019 года транспортное управление региона заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью около 954 млн руб. Обвиняемые передали заказчику фиктивные данные о результатах выполненных работ, при этом начальнику транспортного управления был в курсе всех недостач на объекте, считает следствие. Несмотря на это он подписал акты выполненных работ в полном объеме, после чего деньги двумя траншами были перечислены компании-подрядчику.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего Юрия Лапшина было утверждено в конце июля текущего года. Фигурантом расследования глава кабмина Красноярского края стал в октябре 2022 года.

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Александр Киселев