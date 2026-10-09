«Раньше ноября подвижек ждать не следует»

Владимир Зеленский, со своей стороны, подверг Вашингтон серьезной критике, отметив, что тупик легко преодолеть, если еще жестче надавить на Россию. США же вместо этого пытаются развивать с Москвой экономическое сотрудничество. Тем не менее президент Украины сообщил, что за океан отправляется высокопоставленная делегация, которая встретится, в частности, со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь пойдет о возобновлении переговоров с Российской Федерацией, а также о поставках ПВО. Накануне Дональд Трамп в очередной раз с оптимизмом высказался о перспективах мирной сделки. Все это происходит на фоне военной эскалации.