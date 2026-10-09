«Раньше ноября подвижек ждать не следует»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг Украины
09.10.2026, 10:15
Тупик, дипломатическое решение не просматривается: так госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал ситуацию вокруг Украины. В Кремле согласились с этим утверждением. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, раскритиковал Белый дом за нежелание применять жесткие меры в отношении Москвы. Между тем в эти дни в США отправляется переговорная группа со стороны Киева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что какие-либо подвижки возможны лишь после выборов в американский Конгресс.
0:00
0:00
Марко Рубио прибыл в Грецию и на фоне развалин Парфенона произнес речь о необходимости пробуждения Европы. Если вкратце, Старый Свет должен защищать себя сам и не стесняться ставить национальные интересы превыше общих ценностей демократии. В завершение визита государственный секретарь Соединенных Штатов дал очередную пресс-конференцию и вновь ответил на вопросы об Украине.
Общую ситуацию он охарактеризовал как затяжной тупик.
По мнению главы Госдепа, решить проблему можно либо через мирное соглашение, либо через опасную эскалацию с обеих сторон. Есть серьезные опасения, что конфликт рискует «выплеснуться» на другие страны. При этом дипломатическое решение, по его словам, в настоящий момент не просматривается. Примерно о том же самом заявили и в Кремле.
Владимир Зеленский, со своей стороны, подверг Вашингтон серьезной критике, отметив, что тупик легко преодолеть, если еще жестче надавить на Россию. США же вместо этого пытаются развивать с Москвой экономическое сотрудничество. Тем не менее президент Украины сообщил, что за океан отправляется высокопоставленная делегация, которая встретится, в частности, со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь пойдет о возобновлении переговоров с Российской Федерацией, а также о поставках ПВО. Накануне Дональд Трамп в очередной раз с оптимизмом высказался о перспективах мирной сделки. Все это происходит на фоне военной эскалации.
Теперь что касается тупика: здесь важно понимать, что позиция Рубио всегда отличалась большим пессимизмом, в отличие от упомянутых выше Уиткоффа и Кушнера. Вот они, наоборот, постоянно видят позитивные изменения и подвижки. Однако в итоге выходит, что правым оказывается именно госсекретарь. По сути, и Москва, и Киев предлагают Трампу одно и то же — как следует надавить на противника, чтобы заставить его подписать сделку.
Есть некоторые основания предполагать, что глава Белого дома намерен воздержаться от каких-либо резких шагов вплоть до выборов в Конгресс.
Затем он будет действовать по обстановке, исходя из того, кто на них победит. Это касается и Украины, и Ирана. Впрочем, учитывая характер 47-го президента Соединенных Штатов, события могут развиваться с точностью до наоборот. Пока он вплотную занят предвыборной кампанией, а также пытается стабилизировать энергетические рынки. Так что сейчас явно не время принимать сложные решения.
Таким образом раньше ноября подвижек ждать не следует. На первом месте остается военная составляющая. Что касается Рубио, его европейское турне продолжается. Следующая остановка — Португалия, также очень важная страна сейчас для США.