Градус сохраняет дистанцию

С другой стороны, крупные игроки также развивают свои онлайн-каналы продаж. «Таким образом, если разрешат дистанционную продажу спиртных напитков, они смогут вместе с продуктами продавать и алкоголь на своих онлайн-витринах. Но они все равно не дадут тот эксклюзив, которым будут привлекать потребителей локальные производители, и поэтому могут потерять долю рынка»,— говорит господин Лачугин. В перспективе, если эксперимент с вином пройдет успешно, дистанционные продажи могут расширить и на другие спиртные напитки. «Тогда конкуренция на этом рынке еще больше усилится»,— заключает эксперт.