Градус сохраняет дистанцию
Почему эксперимент с онлайн-продажей алкоголя до сих пор не начался
09.10.2026, 10:20
Не первый год обсуждается вопрос о продаже алкоголя на онлайн-площадках. Эксперимент должен был стартовать летом текущего года, однако тема до сих пор остается крайне спорной — ведомства опять вернулись к ее обсуждению. В ситуации разбирался «Ъ-Review».
Интернет-торговлю алкоголем в России запретили в 2007 году. Но впоследствии неоднократно поступали предложения возвратить легальную продажу алкоголя через онлайн-каналы. Весной 2023 года правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Однако эксперимент так и не начался. Против выступили, в частности, правоохранительные органы и Минздрав.
Тем не менее в августе текущего года статс-секретарь—замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что обсуждение законопроекта возобновилось. «Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг этот вопрос обсуждают. На них ориентируемся. Законопроекты лежат в Госдуме с 2021 года, это скорее поправки ко второму чтению в эти законопроекты»,— ответил господин Сазанов на просьбу подтвердить возобновление соответствующей дискуссии, сообщило «РИА Новости».
В «Почте России» (доставлять алкоголь потребителю изначально планировалось с помощью ее логистической инфраструктуры) «Ъ-Review» подтвердили, что в данный момент с участниками рынка идет обсуждение возможных механизмов реализации законопроекта.
«Вылить из тени»
Несмотря на существующий запрет интернет-торговли спиртными напитками, купить алкоголь онлайн можно. «Нелегальная дистанционная продажа подакцизных товаров, алкоголя и табака, остается одним из самых значительных и быстрорастущих каналов оборота контрафакта. Если в 2022 году Росалкогольтабакконтроль заблокировал 6,8 тыс. интернет-ресурсов по торговле алкоголем, то в 2025-м — уже более 25 тыс.»,— сообщили в АКОРТ. При этом многие посетители таких сайтов даже не знают, что дистанционные продажи спиртных напитков в России запрещены, говорит генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» к.э.н. Максим Черниговский.
По некоторым оценкам (конечно, весьма приблизительным), оборот рынка теневого интернет-сегмента составляет 3–5 млрд руб., отметили в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Разрешение продаж лицензионного алкоголя на легальных онлайн-сайтах с соблюдением всех законодательных требований и проверок, по мнению авторов законопроекта и некоторых экспертов, должно обелить этот рынок, сделать более эффективной борьбу с серыми компаниями по продаже спиртных напитков, а также снизить долю фальсификата и контрафакта.
«Легализация онлайн-продажи алкогольной продукции экономически обоснована. Она переводит онлайн-торговлю лицензионными спиртными напитками в правовое поле, стимулирует добросовестную конкуренцию и диверсифицирует структуру предложения для потребителей»,— считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Однако, по его мнению, развитие легальных каналов дистанционной розничной продажи алкогольной продукции не способно полностью ликвидировать сектор нелегального оборота. «Нужно бороться с базовыми экономическими причинами существования теневого рынка. Например, больше информировать население об опасности покупки продукции на нелегальных сайтах или из-под полы в офлайн-магазине, увеличивать уровень общего экономического благополучия потребителей и другое»,— говорит господин Чеглов.
Ценовой барьер
Легализация онлайн-продажи алкоголя поможет создать альтернативный канал дистрибуции для профильных инвесторов. Это особенно актуально для малых виноделен, которым трудно пробиться в сети из-за небольших объемов производства, считают эксперты. «В законопроекте речь идет о крафтовой продукции малых виноделен, а также о гаражных винах, которые потребители могут купить исключительно в местах их производства. Это действительно затрудняет сбыт продукции и развитие таких предприятий в условиях конкуренции с крупными производителями. Дать малым винодельням дополнительный канал сбыта — это шаг в развитии бизнеса на сельских территориях»,— считает генеральный директор АНО «Центр международной кооперации», эксперт Государственной думы Мурат Дударев.
«Небольшие винодельческие хозяйства, которые находятся на юге России, не могут пробиться в федеральные сети по ряду объективных причин. Эта ситуация мешает развитию российского виноделия, а низкий уровень конкуренции как раз из-за отсутствия онлайн-продаж легального алкоголя напрямую от производителей не дает снизить цены на вина»,— согласен Максим Черниговский.
При этом в онлайн-магазинах должна быть представлена продукция премиум-сегмента по более высокой цене, чем в офлайн-магазинах.
«Крафтовая продукция небольших виноделен традиционно является дорогой. Цена на нее должна быть выше средней. Возможность онлайн-продажи дешевых вин крупных промышленных производителей через онлайн-каналы необходимо исключить»,— подчеркнул Мурат Дударев. По его словам, продажа дешевых вин или вин средней цены влечет серьезные риски для здоровья населения. «Но если чек будет выше среднего, то нельзя будет говорить о массовой доступности алкоголя»,— считает он.
Сами виноделы сообщают о своей готовности присоединиться к проекту в случае его запуска. «Расширение каналов продаж, тем более напрямую конечному покупателю, несомненно, перспективно. Если механизм работы будет эффективным для производителей и удобным для покупателей, а также будет полностью соответствовать требованиям к обороту алкогольной продукции, наша компания, несомненно, станет участником данного рынка»,— прокомментировали в пресс-службе «Кубань-Вино».
Неоднозначная поддержка
Однако, как отмечает председатель АКОРТ Станислав Богданов, поддерживать отечественное виноделие, безусловно, важно, но не с помощью дистанционной торговли. Он напоминает, что сейчас уже действует широкий набор мер государственной поддержки российских производителей вина: особые условия участия в специализированных выставках и ярмарках, создание питомников, льготные кредиты и лизинг, повышенные пошлины на импортное вино, региональные меры поддержки.
Ритейлеры, со своей стороны, тоже не в восторге от идеи онлайн-продажи алкоголя.
«Основной риск, который многие отмечают, заключается в том, что разрешение дистанционной торговли алкоголем приведет к деградации классических каналов продаж. Ритейлеры адаптируются, но региональные сети и локальные магазины, на которые приходится до 25% продаж, могут потерять последнее существенное конкурентное преимущество»,— предупредил учредитель портала Profibeer Дмитрий Дробышевский на экспертной сессии «Онлайн-продажа алкоголя: возможности или риски?», которая прошла в конце сентября в рамках «Е-Ритейл Форума 2026».
«Ситуация действительно непростая»,— согласен независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин. В случае запуска легальных продаж вина через онлайн-каналы у потребителей может появиться более широкий выбор, чем сейчас в офлайн-магазинах.
С другой стороны, крупные игроки также развивают свои онлайн-каналы продаж. «Таким образом, если разрешат дистанционную продажу спиртных напитков, они смогут вместе с продуктами продавать и алкоголь на своих онлайн-витринах. Но они все равно не дадут тот эксклюзив, которым будут привлекать потребителей локальные производители, и поэтому могут потерять долю рынка»,— говорит господин Лачугин. В перспективе, если эксперимент с вином пройдет успешно, дистанционные продажи могут расширить и на другие спиртные напитки. «Тогда конкуренция на этом рынке еще больше усилится»,— заключает эксперт.
Ответственное употребление
Пока что запуск инициативы тормозит четкая позиция Минздрава и ряда общественных организаций, опасающихся, что легальные продажи алкоголя онлайн могут усилить алкоголизацию общества.
Одним из проблемных моментов называют сложности с соблюдением законодательных ограничений, в первую очередь по возрасту.
Если в офлайн-магазине продавец может оценить визуально возраст покупателя и при необходимости потребовать паспорт, то в онлайне это не так просто.
«На самом деле за эти годы было очень много предложений, как отследить возраст покупателя. Ассоциация компаний интернет-торговли даже предлагала делать видеофиксацию в момент передачи продукции. То есть даже более жесткие требования, чем в офлайне, но вполне реальные, на мой взгляд»,— говорит Максим Черниговский.
Минцифры, в свою очередь, предложило рассмотреть возможности механизмов биометрии, которые ранее уже опробовали на онлайн-продаже энергетиков. Подтверждение возраста по биометрии идет и при оформлении заказа, и при его получении. При оформлении биометрическая проверка возраста проходит в приложении, где создается заказ. При получении устройство курьера и устройство получателя связываются между собой (по Bluetooth), подтверждая, что оба физически находятся рядом друг с другом в момент передачи товара, а уже после этого подтверждение происходит на устройстве получателя, которое находится у него в руках.
«Такая связка исключает ситуацию, при которой пройти проверку за получателя могло бы другое лицо, находящееся в другом месте. Система подтверждает не просто факт совершеннолетия абстрактного человека, а то, что заказ принимает именно тот, кто в этот момент стоит рядом с курьером»,— прокомментировали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
Для дистанционной продажи российского вина потенциально может использоваться аналогичное технологическое решение — те же принципы двойной проверки при заказе и при получении, считают специалисты ЦБТ. Однако, как утверждает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, ни одна дистанционная система не способна гарантировать, что алкоголь получит именно тот человек, который прошел верификацию. «Уже сегодня фиксируются случаи, когда возраст подтверждается с помощью видео другого человека»,— говорит он.
Курьер, стоящий на пороге, также не обладает полномочиями и ресурсами для полноценной проверки документа: он не может отличить качественный фальсификат паспорта от подлинника, а видеозапись впоследствии невозможно оперативно проверить.
Офлайн-контроль в магазине работает именно потому, что кассир несет персональную ответственность, а магазин — лицензионную.
В дистанционном формате эта цепочка ответственности разрушается, комментирует Олег Павлов.
Главная проблема не в качестве или возможности проверки, а в самом факте создания круглосуточных цифровых витрин, считает председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. «Это упрощает доступ к алкоголю, в том числе для несовершеннолетних, формирует скрытую рекламу потребления спиртных напитков»,— комментирует господин Корнеев.
Также эксперт опасается роста продаж суррогатного алкоголя даже через легальные онлайн-каналы. В офлайне реализацию алкоголя контролирует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Она отслеживает все этапы движения алкогольной продукции: от момента производства или импорта до продажи в магазине, баре или ресторане. Если в цепочку попадает контрафакт (например, продали бутылку с несуществующим кодом), система сразу это выявит. По мнению Валерия Корнеева, при продаже алкоголя через маркетплейсы даже при интеграции с ЕГАИС риск оборота суррогата остается крайне высоким из-за размывания ответственности на сложных этапах логистики и складского хранения сторонними службами доставки.
На сегодняшний день судьба законопроекта еще не определена. «В настоящее время не решены принципиальные вопросы распределения ответственности между участниками процесса, что делает невозможным проведение эксперимента по онлайн-продаже алкоголя»,— пояснили в Росалкогольтабакконтроле.