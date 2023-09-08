Экс-министр транспорта Красноярского края приговорен к 3 годам колонии

Центральный райсуд Красноярска вынес приговор бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову. Суд признал его виновным в превышении своих полномочий при проектировании метрополитена в Красноярске.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с госслужбой. Приговор не вступил в законную силу.

Контракт на 975 млн руб. с компанией-подрядчиком АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование метрополитена власти Красноярского края заключили еще в сентябре 2019 года. По версии следствия, обвиняемый знал о недостатках исполнения контракта, которые препятствовали принятию работы подрядчика. Однако министр распорядился подписать акт приемки-передачи работ на сумму более 742 млн руб.

Свою вину экс-министр признал и заключил соглашение со следствием, указав на причастных к преступлению «иных лиц». Также фигурантами расследования преступления являются бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и председатель совета директоров компании-подрядчика «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь.

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Оксана Павлова