Форвард «Каролины» Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ против «Ванкувера»

В других матчах дня «Бостон» на своем льду обыграл «Юту» — 6:1. У гостей результативную передачу в свой актив записал Дмитрий Симашев. «Оттава» дома победила «Филадельфию» со счетом 2:1. Автором единственной шайбы проигравших стал Матвей Мичков. «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго» — 4:1. Вратарь хозяев Илья Сорокин сделал 22 спасения.