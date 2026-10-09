Форвард «Каролины» Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ против «Ванкувера»
09.10.2026, 10:16
«Каролина Харрикейнс» на своем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:2.
В составе победителей хет-триком отличился Логан Станковен, дубль сделал Андрей Свечников, по разу отличились Ки-Андре Миллер и Марк Янковски. У проигравших два гола забил Джейк Дебраск. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 18 бросков.
После пяти матчей «Каролина» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Ванкувер», набравший четыре балла в пяти играх, идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня «Бостон» на своем льду обыграл «Юту» — 6:1. У гостей результативную передачу в свой актив записал Дмитрий Симашев. «Оттава» дома победила «Филадельфию» со счетом 2:1. Автором единственной шайбы проигравших стал Матвей Мичков. «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго» — 4:1. Вратарь хозяев Илья Сорокин сделал 22 спасения.
Форвард «Колорадо» Федор Свечков отличился результативной передачей в гостевом матче с «Калгари». Его команда победила со счетом 7:3. «Вегас» дома по буллитам обыграл «Торонто» — 4:3. У хозяев голевым пасом отметился Иван Барбавшев, у гостей — Кирилл Марченко. Голкипер канадского клуба Сергей Бобровский отразил 40 бросков.