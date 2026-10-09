Энтони Ваккарелло уйдет с поста креативного директора Saint Laurent

Энтони Ваккарелло возглавил модный дом в 2016 году, сменив в должности Эди Слимана. За свои десять лет работы дизайнер создал и женские, и мужские коллекции. Его последний показ прошел в сентябре, акцентом коллекции был выбран золотой цвет. До Saint Laurent господин Ваккарелло работал в Fendi и Versus Versace, у него также есть собственный бренд Anthony Vaccarello.