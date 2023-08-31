В Красноярске будут судить Олега Митволя по делу о хищении почти 1 млрд рублей

На рассмотрение Железнодорожного суда Красноярска сегодня поступило уголовное дело учредителя Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ») Олега Митволя, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Карточка с делом появилась в базе данных суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Сибирь», в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью около 954 млн руб. «Обвиняемый совместно с руководителем фирмы (дело в отношении него еще расследуется) создали видимость выполнения работ. В декабре 2019 года они предоставили заказчику фиктивные результаты инженерных изысканий и проектную документацию», — указывается в деле. В частности, подрядчик пробурил не более 60 скважин, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220.

Следствие считает, что о наличии недостатков было известно начальнику транспортного управления, который докладывал об этом министру транспорта региона, а тот, в свою очередь, информировал главу правительства края. Тем не менее, во исполнение указаний руководитель транспортного управления подписал акты выполненных работ в полном объеме, после чего деньги двумя траншами были перечислены компании-подрядчику.

Олега Митволя, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора, задержали в июне 2022 года. Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Бизнесмен заключил соглашение о сотрудничестве. 5 июля 2023 года, когда расследование дела находилось уже в завершающей стадии, бизнесмена перевели под домашний арест.

Как писал «Ъ-Сибирь», Центральном райсуде Красноярска находится несколько уголовных дел, связанных с проектированием подземки. В них фигурируют бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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Илья Николаев