Посол России объяснил закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине

Закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине говорит об отсутствии ограничителей у недоброжелателей РФ, считает посол страны в Берлине Сергей Нечаев. Он уточнил, что власти ФРГ закрыли все пять расположенных в стране российских генконсульств.