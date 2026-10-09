Посол России объяснил закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине
Посол Нечаев: у недоброжелателей РФ в Германии не осталось ограничителей
09.10.2026, 10:14
Закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине говорит об отсутствии ограничителей у недоброжелателей РФ, считает посол страны в Берлине Сергей Нечаев. Он уточнил, что власти ФРГ закрыли все пять расположенных в стране российских генконсульств.
Господин Нечаев выразил надежду, что «русофобия не затмит остатки благоразумия». «Последний шаг (властей Германии.—"Ъ")... свидетельствует лишь о том, что никаких ограничителей — политических, дипломатических, моральных — у наших недоброжелателей не осталось»,— сказал посол в интервью «РИА Новости».
1 сентября власти ФРГ в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. По данным Bild, немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России. Кремль считает, что отношения двух стран сейчас «тяготеют к нулю».