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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

Мэр якутского Алдана арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

09.10.2026, 10:16
Алданский районный суд заключил под стражу на два месяца главу города Владимира Шедько. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Якутии. Его подозревают в коррупционных преступлениях.
Мэр Алдана Владимир Шедько

Мэр Алдана Владимир Шедько

Следственный комитет России по Якутии

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, в феврале 2026 года господин Шедько заключил фиктивную сделку с предпринимателем на реставрацию арт-объекта в городском парке. К тому моменту конструкция уже была установлена — тем же подрядчиком и за счет спонсорских денег. В итоге государство понесло убытки на 1,8 млн руб., выделенных на проект из бюджета, отмечается в материалах следствия.
Помимо Владимира Шедько по делу проходят ранее указанный предприниматель, а также замглавы администрации города, которой 7 октября вынесли аналогичную меру пресечения. Ей вменяют два эпизода получения взяток в крупном размере — за покровительство предпринимателям и распределение им бюджетных контрактов, связанных с благоустройством общественных территорий.
Коррупция
Мошенничество и хищения
Якутия