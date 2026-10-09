Мэр якутского Алдана арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, в феврале 2026 года господин Шедько заключил фиктивную сделку с предпринимателем на реставрацию арт-объекта в городском парке. К тому моменту конструкция уже была установлена — тем же подрядчиком и за счет спонсорских денег. В итоге государство понесло убытки на 1,8 млн руб., выделенных на проект из бюджета, отмечается в материалах следствия.