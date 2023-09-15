Докопались до срока

В Красноярске завершился суд над Олегом Митволем, бывшим заместителем главы Росприроднадзора и экс-префектом Северного административного округа Москвы. Он обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он отметил, что «перевыполнил» условия досудебной сделки, которую он заключил в обмен на мягкий приговор, дав показания еще по восьми другим уголовным делам. Олегу Митволю назначили четыре с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Обвиняемый заявил, что обжалует приговор. Весь судебный процесс уложился в один день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, обвиняемый в мошенничестве, намерен оспорить решение суда

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, обвиняемый в мошенничестве, намерен оспорить решение суда

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Железнодорожный райсуд Красноярска в особом порядке рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении Олега Митволя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Олег Митволь, который находится под домашним арестом, пришел в суд в сопровождении двух адвокатов. Комментировать предстоящий процесс он не стал, избегая общения с журналистами. Обвиняемый просил провести слушания в закрытом для СМИ режиме, мотивировав это опасениями за своих родных и близких. По словам Олега Митволя, пока шло следствие, на его супругу было совершено два покушения. В первый раз ее толкнули под колеса проезжающего автомобиля, в результате чего женщина сломала шейку бедра и длительное время передвигалась на инвалидной коляске. Во второй раз автомобиль, в котором она ехала с восьмилетней дочерью, столкнул с трассы грузовик. Также, по словам Олега Митволя, его старшая дочь Алиса находится за границей под защитой Интерпола. Прошение обвиняемого о проведении закрытого разбирательства суд отклонил, после чего представитель прокуратуры Екатерина Трофина огласила суть обвинения.

В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией Олега Митволя. Речь в нем шла о выполнении работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии красноярской подземки. Метро в Красноярске строилось с 1995 года, в 2009-м проект был заморожен, а через девять лет по предложению Александра Усса, возглавлявшего в то время регион, работы по нему решено было возобновить — на актуализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология».

Согласно материалам дела, расследованием которого занималось региональное УФСБ, заказчику были представлены старая проектная документация от 1989 года, утратившая свою актуальность, и фиктивные результаты инженерных изысканий. В частности, установило следствие, фирма-подрядчик пробурила в четырех районах города не более 60 скважин, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220 скважин. Тем не менее работы были оплачены полностью. Выслушав речь прокурора, Олег Митволь заявил, что признает вину в полном объеме.

Судебный процесс проходил по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Сторона обвинения подтвердила выполнение господином Митволем всех условий соглашения о сотрудничестве. Олег Митволь, рассчитывая на снисхождение суда при назначении наказания, заключил сделку со следствием еще 12 июня 2022 года — на четвертый день после задержания. Помимо признания вины, он, в частности, дал показания на бывших председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и директора транспортного управления Константина Мандрова, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники обеспечили подписание актов выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены деньги.

Господин Митволь также высказался о досудебной сделке. Ее условия, по его словам, он «не только выполнил, но и перевыполнил». Подсудимый рассказал, что оказывал органам ФСБ содействие в расследовании еще восьми уголовных дел, не уточнив каких. Всего, по его словам, его допрашивали 14 раз.

В своем выступлении Олег Митволь сообщил, что правоохранители якобы обещали обеспечить его безопасность и взять под государственную защиту, но не сделали этого. «В результате получилось так, что за время нахождения под стражей (с 10 июня 2022-го до 5 июля 2023 года) я четырежды становился потерпевшим по уголовным делам. Все деньги, которые не были арестованы, у меня украли. Есть дело о попытке хищения моего имущества, которая, слава богу, не удалась», — рассказал он.

В прениях сторон заместитель прокурора края Дмитрий Седых попросил назначить Олегу Митволю четыре года девять месяцев лишения свободы и штраф 400 тыс. руб., пояснив, что условное наказание «не будет соответствовать принципам восстановления социальной справедливости и целям исправления». Сам бывший чиновник Росприроднадзора просил о справедливом решении. «Я знал, ваша честь, когда начал бесшабашно давать показания на тогда еще руководителей Красноярского края, что мне это может выйти боком»,— сказал в последнем слове господин Митволь.

Председательствующий в процессе судья Иван Иванов назначил обвиняемому четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в прокуратуре края, добавив, что с осужденного также взыскана сумма причиненного ущерба. После оглашения приговора Олега Митволя взяли под стражу и вернули в СИЗО, откуда его отпустили 5 июля под домашний арест. Обвиняемый заявил, что обжалует решение суда.

Константин Воронов