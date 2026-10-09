В Москве во время проверки системы оповещения включат пение птиц
09.10.2026, 10:14
Систему оповещения населения в Москве проверят 9 октября, проверка начнется в 10:45 мск. В городском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что сигнал будет звучать в течение минуты.
«Люди услышат из динамиков громкоговорителей музыкальное сопровождение с пением птиц, обитающих в Московском регионе»,— сообщили ТАСС в департаменте.
Чиновники предупредили, что, поскольку системы оповещения тестируются регулярно, в сегодняшней проверке будут участвовать не все устройства и сигнал услышат не во всех районах.