Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
09.10.2026, 10:32
Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесота Уайлд». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
У «Лайтнинг» гол забил Энтони Сирелли. Джон Карлсон, которому дважды ассистировал Никита Кучеров, сделал дубль. У «Уайлд» шайбы забили Куинн Хьюз и Блейк Коулмэн. Результативным пасом отличился Кирилл Капризов.
Никита Кучеров продлил результативную серию в матчах с «Миннесотой» до 11 игр. Чаще он отличался лишь во встречах против «Вегас Голден Найтс» (14 матчей подряд).
«Тампа» с шестью очками в четырех играх занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота», набравшая пять очков по итогам четырех матчей, располагается на четвертой строке в Центральном дивизионе.