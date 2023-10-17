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Коммерсантъ FM
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Кадыров: тысячи мусульман Чечни помолились за Палестину и бойцов спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сегодня утром мусульмане региона совершили коллективную молитву во всех мечетях республики, в том числе в главной мечети Грозного. По его словам, верующие молились «в поддержку палестинского народа и наших братьев, участвующих в СВО». Он призвал присоединиться к молитве мусульман других регионов.

По словам Рамзана Кадырова, молящиеся Чечни просили «Всевышнего Аллаха обезопасить народ Палестины от преступных посягательств со стороны притеснителей», а также «даровать победу и нашим воинам, сражающимся на Украине с сатанистами».

«Мусульмане ЧР с глубокой болью и сожалением наблюдают за трагическими событиями в секторе Газа. Также мы искренне сопереживаем нашим воинам на Украине и верим в их победу в борьбе против приспешников иблиса. Поэтому мусульмане Чеченской Республики решили регулярно собираться на коллективный Тахаджуд во всех мечетях населенных пунктов»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Через два дня после начала военного конфликта Израиля и радикального палестинского движения «Хамас» Рамзан Кадыров поддержал Палестину и предложил направить чеченцев в регион миротворцами. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет «давние связи» как с палестинцами, так и с Израилем, а потому поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.

О попытках России урегулировать военный конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Анастасия Ларина

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