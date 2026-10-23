Россия введет режим тишины с 27 октября на Херсонском направлении
Российские военные с 04:00 27 октября вводят режим тишины на Херсонском направлении в связи с проведением гуманитарной операции в районе города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России и первый заместитель Минобороны РФ Валерий Герасимов
«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области»,— говорится в сообщении Минобороны.
При участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, в основном — пожилые люди.