Лучшие фото недели

Пятница, 23.10.2026
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Выпуск газеты №197
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Москва. Министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания Госдумы
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Антон Великжанин / Коммерсантъ
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Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
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Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Москва. Премьер РФ Михаил Мишустин награждает бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Москва. Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства РФ
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