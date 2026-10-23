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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Фото

Лучшие фото недели

“‌Ъ‌” собрал запоминающиеся кадры 17–23 октября
Концерт французской рок-группы Rockets в Москве, встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге и другие события — в фотогалерее “Ъ”.
Москва. Министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания Госдумы
1/141/14

Москва. Министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания Госдумы

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Москва. Участник французской рок-группы Rockets Фабрицио Кьярелли на сцене клуба «Графит»
2/142/14

Москва. Участник французской рок-группы Rockets Фабрицио Кьярелли на сцене клуба «Графит»

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин и заместитель руководителя АП Максим Орешкин перед встречей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце
3/143/14

Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин и заместитель руководителя АП Максим Орешкин перед встречей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Санкт-Петербург. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече глав правительств России и Китая
4/144/14

Санкт-Петербург. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече глав правительств России и Китая

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Москва. Премьер РФ Михаил Мишустин награждает бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
5/145/14

Москва. Премьер РФ Михаил Мишустин награждает бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Москва. Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства РФ
6/146/14

Москва. Слева направо: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников перед началом заседания правительства РФ

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Донецк. Последствия удара БПЛА по офисному зданию
7/147/14

Донецк. Последствия удара БПЛА по офисному зданию

Таисия Воронцова / Коммерсантъ

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Москва. Форум-выставка ритуальных услуг «Некрополь — 2026»
8/148/14

Москва. Форум-выставка ритуальных услуг «Некрополь — 2026»

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Москва. Вечерняя подсветка парка на Воробьевых горах
9/149/14

Москва. Вечерняя подсветка парка на Воробьевых горах

Анна Акельева / Коммерсантъ

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Москва. Дрессировщик Виталий Смолянец на вручении цирковой премии «Признание» на манеже Большого Московского цирка
10/1410/14

Москва. Дрессировщик Виталий Смолянец на вручении цирковой премии «Признание» на манеже Большого Московского цирка

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Москва. Шоу олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова «Легенды спорта» в «Мегаспорте»
11/1411/14

Москва. Шоу олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова «Легенды спорта» в «Мегаспорте»

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

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Москва. Хоккейный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) на «ЦСКА Арене»
12/1412/14

Москва. Хоккейный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) на «ЦСКА Арене»

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

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Москва. Футбольный матч между командами «Локомотив» (Москва) и «Краснодар» на стадионе «РЖД Арена»
13/1413/14

Москва. Футбольный матч между командами «Локомотив» (Москва) и «Краснодар» на стадионе «РЖД Арена»

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Таджикистан. Уборка улицы
14/1414/14

Таджикистан. Уборка улицы

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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