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Коммерсантъ FM
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Акции солидарности с жителями сектора Газа

Кадры из разных стран

После обострения конфликта в секторе Газа во многих странах проходят антиизраильские протесты и акции солидарности с палестинцами. Они усилились после ракетного удара по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли более 800 человек. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад», а глава палестины Махмуд Аббас назвал атаку «военным преступлением Израиля». Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Кадры протестов — в фотогалерее «Ъ».

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

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