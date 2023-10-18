Акции солидарности с жителями сектора Газа
Кадры из разных стран
После обострения конфликта в секторе Газа во многих странах проходят антиизраильские протесты и акции солидарности с палестинцами. Они усилились после ракетного удара по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли более 800 человек. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад», а глава палестины Махмуд Аббас назвал атаку «военным преступлением Израиля». Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Кадры протестов — в фотогалерее «Ъ».
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