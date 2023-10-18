Акции солидарности с жителями сектора Газа

После обострения конфликта в секторе Газа во многих странах проходят антиизраильские протесты и акции солидарности с палестинцами. Они усилились после ракетного удара по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли более 800 человек. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад», а глава палестины Махмуд Аббас назвал атаку «военным преступлением Израиля». Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Кадры протестов — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг Фото: Reuters / Dilara Senkaya Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле Фото: Emrah Gurel / AP Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию Фото: Emrah Gurel / AP Акция протеста в Бейруте (Ливан) Фото: Reuters / Zohra Bensemra В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран Фото: Bilal Hussein / AP Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США Фото: Rebecca Blackwell / AP Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте Фото: Bilal Hussein / AP Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США) Фото: Rebecca Blackwell / AP В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля Фото: Ivan Valencia / AP Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко) Фото: / AP / / AP Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий Фото: Markus Schreiber / AP Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде Фото: Reuters / Ahmed Saad Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле Фото: Reuters / Dilara Senkaya Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия) Фото: Reuters Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне Фото: Reuters / Brian Snyder Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран) Фото: Vahid Salemi / AP Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания) Фото: Reuters / Muath Freij Следующая фотография 1 / 20 В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг Фото: Reuters / Dilara Senkaya Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле Фото: Emrah Gurel / AP Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию Фото: Emrah Gurel / AP Акция протеста в Бейруте (Ливан) Фото: Reuters / Zohra Bensemra В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран Фото: Bilal Hussein / AP Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США Фото: Rebecca Blackwell / AP Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте Фото: Bilal Hussein / AP Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США) Фото: Rebecca Blackwell / AP В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля Фото: Ivan Valencia / AP Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко) Фото: / AP / / AP Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий Фото: Markus Schreiber / AP Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде Фото: Reuters / Ahmed Saad Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле Фото: Reuters / Dilara Senkaya Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия) Фото: Reuters Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне Фото: Reuters / Brian Snyder Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран) Фото: Vahid Salemi / AP Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания) Фото: Reuters / Muath Freij