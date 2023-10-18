В трагедии в секторе Газа ищут виновных

Совет Безопасности ООН отклонил очередную резолюцию по ситуации в Газе, которую представила Бразилия. В ней говорилось о необходимости немедленно освободить заложников, отменить предписание Израиля об эвакуации жителей сектора с севера на юг и объявить гуманитарные паузы. Однако действия «Хамас» не осуждались, из-за чего вето на резолюцию наложили США. Заблокировал Вашингтон и внесенные Россией поправки к документу. Москва предложила осудить обстрел баптистской больницы Аль-Ахли в Газе. В результате попадания ракеты в госпиталь, по данным Минздрава Палестины, погибло свыше 470 человек. Телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что жертв почти вдвое больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Al-Masri , Reuters Фото: Mohammed Al-Masri , Reuters

Израиль и «Хамас» возлагают ответственность за атаку друг на друга. Обе стороны конфликта обещают предоставить мировому сообществу доказательства своей невиновности. Иерусалим утверждает, что уже направил их в ООН.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у Пентагона есть данные об инциденте. По его словам, удар нанес не Израиль, а «другая сторона».

Президент США Джо Байден: «Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И, основываясь на том, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой стороной, а не вами. Но есть много людей, которые в этом сомневаются. Так что нам предстоит многое преодолеть: и это также означает спасение человеческих жизней и помощь палестинцам».

Иерусалим утверждает, что больницу разбомбили «террористы», в частности, ЦАХАЛ опубликовал расшифровку перехваченных переговоров «Хамаса», где боевики якобы признают, что ракету запустили с кладбища, которое находится рядом с медицинским учреждением. Как сообщается, сделали это силы «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России).

Армия обороны также заявила, что прямого попадания по больнице не было, а удар пришелся по близлежащей парковке. Эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Саймон Ципис согласен с этими доводами:

«"Хамас" занимает социальные объекты и учреждения внутри сектора Газа, и у них постоянно там что-то взрывается: склады с вооружением, склады со взрывчаткой. Возможно неудачное монтирование ракет, неудачное использование взрывчатых веществ.

То, что произошло сейчас, это, на мой взгляд, то же самое, что и происходило много раз до этого. То, что они пускают по Израилю, — это ракеты-болванки. Они нарезаны из труб, поражающий элемент вылетает с помощью зажигательной смеси. У такого вооружения нет двигателя, оно не может менять траекторию полета. Вот ракету выпустили, и она куда-то полетела.

Второй мой аргумент: у каждого летчика ЦАХАЛа есть довольно подробные карты, какие объекты и где находятся. Более того, каждый удар перепроверяется в штабе ВВС Израиля несколько раз разными офицерами, чтобы не допустить ошибки.

Так что, если бы это была ракета или бомба, которую бы сбросили сверху с самолета, то там бы обязательно образовалась воронка, но ее нет».

Тем временем после удара по больнице «Хамас» призвал мусульман по всему миру устроить акции протеста у посольств Израиля. Ливанская «Хезболла» объявила 18 октября очередным «днем гнева». Кроме того, палестинская сторона утверждает, что ЦАХАЛ и прежде грозился взорвать госпиталь в Газе.

Открытые данные указывают, что к атаке госпитале, скорее, причастна израильская армия, полагает военный эксперт Алексей Леонков:

«Эта авиационная бомба JDAM, которую запустили с борта израильского самолета. Никакой иной боеприпас такие разрушения, такой характерный звук, который там слышится на некоторых записях, произвести не может. Именно ею израильтяне сносили дома в Газе.

Там взрывчатое вещество фугасно-бризантного типа, которое при подрыве складывает целые здания.

Перед этим в Twitter один из представителей ВВС Израиля написал, что удар был нанесен по базе террористов в госпитале, то есть это было осознанное решение. Все остальное не выдерживает никакой критики.

Если бы у исламских группировок появились такие мощные боеприпасы, то почему они их не применили раньше, когда захватывали КПП и так далее? На этот вопрос ответ прост — потому что у них этих вооружений нет».

После инцидента с попаданием ракеты в госпиталь митинги в поддержку Палестины прошли в Тунисе, Сирии, Ливане, Йемене, Иране и других странах. В Турции консульство Израиля обстреляли из фейерверков. В Иордании пытались поджечь посольство, протестующих разогнали слезоточивым газом. Иерусалим эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте.

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Елизавета Скобцова, Иван Хорушевский