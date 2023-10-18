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В трагедии в секторе Газа ищут виновных

Кто несет ответственность за удар по больнице Аль-Ахли

Совет Безопасности ООН отклонил очередную резолюцию по ситуации в Газе, которую представила Бразилия. В ней говорилось о необходимости немедленно освободить заложников, отменить предписание Израиля об эвакуации жителей сектора с севера на юг и объявить гуманитарные паузы. Однако действия «Хамас» не осуждались, из-за чего вето на резолюцию наложили США. Заблокировал Вашингтон и внесенные Россией поправки к документу. Москва предложила осудить обстрел баптистской больницы Аль-Ахли в Газе. В результате попадания ракеты в госпиталь, по данным Минздрава Палестины, погибло свыше 470 человек. Телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что жертв почти вдвое больше.

Фото: Mohammed Al-Masri , Reuters

Фото: Mohammed Al-Masri , Reuters

Израиль и «Хамас» возлагают ответственность за атаку друг на друга. Обе стороны конфликта обещают предоставить мировому сообществу доказательства своей невиновности. Иерусалим утверждает, что уже направил их в ООН.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у Пентагона есть данные об инциденте. По его словам, удар нанес не Израиль, а «другая сторона».

Президент США Джо Байден: «Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И, основываясь на том, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой стороной, а не вами. Но есть много людей, которые в этом сомневаются. Так что нам предстоит многое преодолеть: и это также означает спасение человеческих жизней и помощь палестинцам».

Иерусалим утверждает, что больницу разбомбили «террористы», в частности, ЦАХАЛ опубликовал расшифровку перехваченных переговоров «Хамаса», где боевики якобы признают, что ракету запустили с кладбища, которое находится рядом с медицинским учреждением. Как сообщается, сделали это силы «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России).

Армия обороны также заявила, что прямого попадания по больнице не было, а удар пришелся по близлежащей парковке. Эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Саймон Ципис согласен с этими доводами:

Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и «Хамаса»

«"Хамас" занимает социальные объекты и учреждения внутри сектора Газа, и у них постоянно там что-то взрывается: склады с вооружением, склады со взрывчаткой. Возможно неудачное монтирование ракет, неудачное использование взрывчатых веществ.

То, что произошло сейчас, это, на мой взгляд, то же самое, что и происходило много раз до этого. То, что они пускают по Израилю, — это ракеты-болванки. Они нарезаны из труб, поражающий элемент вылетает с помощью зажигательной смеси. У такого вооружения нет двигателя, оно не может менять траекторию полета. Вот ракету выпустили, и она куда-то полетела.

Второй мой аргумент: у каждого летчика ЦАХАЛа есть довольно подробные карты, какие объекты и где находятся. Более того, каждый удар перепроверяется в штабе ВВС Израиля несколько раз разными офицерами, чтобы не допустить ошибки.

Так что, если бы это была ракета или бомба, которую бы сбросили сверху с самолета, то там бы обязательно образовалась воронка, но ее нет».

Тем временем после удара по больнице «Хамас» призвал мусульман по всему миру устроить акции протеста у посольств Израиля. Ливанская «Хезболла» объявила 18 октября очередным «днем гнева». Кроме того, палестинская сторона утверждает, что ЦАХАЛ и прежде грозился взорвать госпиталь в Газе.

Что происходит в Израиле. День 11-й

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Открытые данные указывают, что к атаке госпитале, скорее, причастна израильская армия, полагает военный эксперт Алексей Леонков:

«Эта авиационная бомба JDAM, которую запустили с борта израильского самолета. Никакой иной боеприпас такие разрушения, такой характерный звук, который там слышится на некоторых записях, произвести не может. Именно ею израильтяне сносили дома в Газе.

Там взрывчатое вещество фугасно-бризантного типа, которое при подрыве складывает целые здания.

Перед этим в Twitter один из представителей ВВС Израиля написал, что удар был нанесен по базе террористов в госпитале, то есть это было осознанное решение. Все остальное не выдерживает никакой критики.

Если бы у исламских группировок появились такие мощные боеприпасы, то почему они их не применили раньше, когда захватывали КПП и так далее? На этот вопрос ответ прост — потому что у них этих вооружений нет».

После инцидента с попаданием ракеты в госпиталь митинги в поддержку Палестины прошли в Тунисе, Сирии, Ливане, Йемене, Иране и других странах. В Турции консульство Израиля обстреляли из фейерверков. В Иордании пытались поджечь посольство, протестующих разогнали слезоточивым газом. Иерусалим эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте.

Фотогалерея

Акции солидарности с жителями сектора Газа

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Елизавета Скобцова, Иван Хорушевский

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