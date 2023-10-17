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Экстренные без мер

Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и «Хамаса»

Новый виток ближневосточного конфликта, который вылился в продолжающуюся уже более десяти дней войну между Израилем и «Хамасом», поставил Запад в затруднительное положение. Несмотря на однозначное осуждение действий «Хамаса», устроившего резню на юге Израиля 7 октября, выработать общий подход к сложившейся ситуации оказалось непростой задачей для союзников. Попытка нащупать единую позицию была предпринята 17 октября во время экстренной видеовстречи лидеров стран ЕС под руководством главы Евросовета Шарля Мишеля. А в конце недели с целью согласования своих действий высокопоставленная делегация чиновников ЕС отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, который до этого посетит Израиль.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель (на заднем плане) в составе европейской делегации отправятся в США, где в пятницу на встрече с президентом Джо Байденом постараются выработать общий подход к ситуации вокруг конфликта Израиля и «Хамаса»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель (на заднем плане) в составе европейской делегации отправятся в США, где в пятницу на встрече с президентом Джо Байденом постараются выработать общий подход к ситуации вокруг конфликта Израиля и «Хамаса»

Фото: Thierry Monasse / Bloomberg / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель (на заднем плане) в составе европейской делегации отправятся в США, где в пятницу на встрече с президентом Джо Байденом постараются выработать общий подход к ситуации вокруг конфликта Израиля и «Хамаса»

Фото: Thierry Monasse / Bloomberg / Getty Images

Война Израиля и радикального палестинского движения «Хамас», продолжающаяся уже полторы недели, привела к тысячам жертв. С одной стороны, и США, и Евросоюз безоговорочно осудили учиненные боевиками убийства мирных израильтян и призвали хамасовцев к немедленному освобождению заложников, среди которых оказались и иностранные граждане. С другой — признавая право Израиля на ответ контролирующим сектор Газа исламистам, западные страны подчеркивают, что он должен быть «соразмерным», и периодически критикуют ближневосточного союзника за неизбирательные, как полагают некоторые, удары по территории противника.

Проблема в том, что единого взгляда у западных стран не сформировалось. Наиболее последовательную позицию заняли США, оперативно оказавшие Израилю политико-дипломатическую и военно-психологическую поддержку.

После 7 октября в Израиле дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, а 18 октября в стране ожидают с визитом президента Джо Байдена. Как пояснил сам глава Белого дома, решение отправиться к союзнику должно показать «солидарность перед лицом жестокой террористической атаки "Хамаса"». Из Израиля господин Байден поедет в Иорданию, где, как ожидается, будут обсуждаться «опасные» последствия войны в Газе, а также сценарии политического решения конфликта. По словам Джо Байдена, он намерен убедить всех, что деятельность «Хамаса» не имеет ничего общего с правом палестинцев на самоопределение. Энтони Блинкен, в свою очередь, уточнил, что Джо Байден также даст «ясный сигнал любому» не использовать этот кризис в своих интересах.

До президента США в Израиле во вторник побывал канцлер Германии Олаф Шольц, который перед вылетом в регион строго посоветовал Ирану и группировке «Хезболла» «не вмешиваться в конфликт». В ближайшее время на Ближний Восток прибудет и президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам господина Шольца, «общая цель» всех усилий Запада и его союзников — «не допустить эскалации конфликта в регионе».

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Только как это сделать и какую выработать стратегию, в ЕС никак не определятся. Несогласованная реакция членов Евросоюза спровоцировала внутренние волнения в объединении, из-за чего в западных СМИ уже появились опасения, что ближневосточная война грозит подорвать единство Европы. По словам наблюдателей, в отличие от реакции ЕС на украинский кризис (тогда союзники достаточно быстро пришли к согласию насчет того, что надо делать) нынешние шаги Брюсселя получились хаотичными. Одна история с решением сначала прекратить гуманитарную помощь палестинцам, а затем ее увеличить наглядно показала различия в подходах к ситуации внутри ЕС.

Несмотря на совместное заявление, выпущенное 15 октября, ситуация дошла до того, что председателю Евросовета Шарлю Мишелю пришлось созывать лидеров объединения на экстренную видеовстречу 17 октября. По словам источников в западных СМИ, саммита не было бы вовсе, если бы «не серия оплошностей», допущенных Брюсселем.

Одним из проявлений разногласий стали действия и слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая уже неоднократно заявила о праве Израиля на самооборону.

Прибыв в Израиль, госпожа фон дер Ляйен отметила: «Перед лицом невыразимой трагедии есть только один возможный ответ: Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищать себя. На самом деле он обязан защищать свой народ». После этого, пожимая руку премьеру Биньямину Нетаньяху, она подчеркнула, что речь идет о «линии фронта между цивилизацией и варварством». И в этом, на первый взгляд, не было ничего необычного. В первые дни разгоревшейся войны глава ЕК только и говорила о праве Израиля и том, как ЕС полностью поддерживает действия еврейского государства. Однако про то, что ответ должен быть «соразмерным», она умалчивала.

Более того, некоторые в Европе сочли, что Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия, от лица всего ЕС дав Израилю карт-бланш на любые ответные действия.

Как сообщили европейские СМИ, в частных беседах дипломаты и политики стран Евросоюза выражали обеспокоенность, что еврочиновница позволила себе заявления, на которые у нее не было мандата от государств-участников. В конце концов, она признала, что Израиль в реализации своего права на самооборону должен придерживаться международного гуманитарного права, но зерно недовольства было посеяно, из-за чего Шарлю Мишелю и пришлось в итоге созывать лидеров на экстренную встречу.

Более того, как пишет британская The Guardian, претензии к госпоже фон дер Ляйен возникли и у самого господина Мишеля, которому не понравилось, что глава ЕК даже не поставила его в известность о своем визите. По словам анонимных источников, председатель Евросовета узнал о нем «из телефонных звонков от прессы», хотя именно структура господина Мишеля, а не госпожи фон дер Ляйен отвечает за формирование общей внешней политики Евросоюза.

Некоторые поспешили выступить в защиту чиновницы, напомнив, что она ранее таким же образом посещала Украину — без предварительных консультаций и согласований, и ни у кого это не вызвало осуждения. Однако, судя по всему, восприятие этих двух конфликтов в Европе несколько отличается.

В Евросовете в контексте видеосаммита отметили, что «терроризму нет оправданий», а ЕС «выражает полную солидарность с народом Израиля», который «имеет право на самооборону в полном соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом». Также подчеркивалось, что для ЕС «крайне важно сформулировать общую позицию и определить четкий единый курс действий, отражающий сложность складывающейся ситуации».

В ближайшие дни руководство ЕС намерено не только выработать общую позицию внутри объединения, но и согласовать подходы с США.

Для этого Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен отправятся в Вашингтон, где в пятницу, 20 октября, проведут переговоры с Джо Байденом. При этом, как сообщило издание Politico, в США с ними полетит Жозеп Боррель, который изначально не должен был принимать участие во встрече, но из-за вскрывшихся разногласий в Брюсселе сочли необходимым отправить в Вашингтон максимально представительную делегацию. Несмотря на то что саммит ЕС—США был запланирован заранее, присутствие за столом господина Борреля — явный признак, что от изначальной повестки придется отойти, сосредоточившись прежде всего на Израиле. Так что и эта встреча тоже станет экстренной.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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