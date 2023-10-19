Reuters: у Израиля нет послевоенного плана для сектора Газа

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи», начатая в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории страны палестинским движением «Хамас», будет ожесточенной, пишет Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников. Однако, по их словам, у израильских властей пока нет представления о том, что делать с сектором Газа после окончания войны.

Три региональных чиновника, имена которых Reuters не приводит, утверждают, что израильская операция предполагает уничтожение инфраструктуры сектора Газа, в том числе подземных тоннелей, созданных боевиками «Хамаса», а также преследование самих членов палестинского движения.

Агентство напоминает, что израильские официальные лица, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, заявляли, что уничтожат «Хамас» в ответ за нападение, ставшее самым смертоносным в 75-летней истории Израиля. Однако, что будет происходить с сектором Газа дальше, пока неясно, отмечает Reuters.

«Конечно, мы думаем и разбираемся с этим вопросом. Дальнейшие решения зависят от оценки ситуации Советом национальной безопасности, военными и другими специалистами»,— приводит агентство слова главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

По информации источника Reuters, необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для сектора Газа в ходе поездки в Израиль подчеркивали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Президент Израиля Ицхак Герцог 12 октября заявил, что все проводимые Израилем операции планируются с учетом международного права. По его словам, обвинения страны в участии в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий со стороны палестинских боевиков, продолжается уже 12 дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».