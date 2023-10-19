Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 октября

13:23. Участники СВО и члены их семей смогут получить финансовую помощь на профессиональное обучение. Соответствующие поправки в закон «О финансовой поддержке граждан в сфере содействия занятости населения» комитет по экономике облсовета рекомендует утвердить на ближайшей сессии липецкого облсовета.

12:35. Восстановлено 12 из 28 домов в поселке Шебекинском Белгородской области, поврежденных при обстреле 5 октября. Об этом сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. «Строители взяли хороший темп, но самое главное — качественное выполнение работ»,— сказал господин Жданов.

12:09. Идет обстрел села Сподарюшина Грайворонского городского округа Белгородской области — РСЧС.

11:02. За прошедшие сутки ВСУ использовали как минимум 95 различных боеприпасов для ударов по приграничным территориям Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавших нет, но в некоторых населенных пунктах есть разрушения.

10:37. В Белгородской области на фасаде Краснояружской СОШ №2 открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО выпускнику Олегу Алтухову. Он родился в поселке Красная Яруга. Летом 2022 года добровольно ушел в зону спецоперации, погиб зимой. Посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Краснояружского района Андрей Миськов.

10:26. Орловским бойцам СВО доставили очередной гуманитарный груз: антидроновое ружье, квадрокоптер и рации, два дизельных генератора, печки-буржуйки, канистры и баки под воду и ГСМ, масло и антифриз для танков, окопные свечи, наборы ключей для ремонта танков, партию теплой экипировки на 60 человек, влажные салфетки, продукты и питьевую воду. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

10:20. РСЧС: Ведется обстрел поселка Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области.

8:47. Официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные используют боевых дельфинов для защиты Крыма от атак ВСУ.

08:21. РСЧС: ведется обстрел села Репяховка и поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области.