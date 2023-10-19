За сутки ВСУ использовали 95 боеприпасов для ударов по Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ использовали как минимум 95 различных боеприпасов для ударов по приграничным территориям Белгородской области. Информацию опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавших нет, но в некоторых населенных пунктах есть разрушения.
- В Белгородском районе под артобстрел попало село Щетиновка, установлено семь прилетов. Также в Щетиновке с беспилотника сбросили три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпустили два артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор установлено 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено три и четре артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник. Над селом Ближнее системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
- В Валуйском горокруге из ствольной артиллерии обстреляно село Карабаново, зафиксировано пять прилетов.
- В Волоконовском районе из гранатомета обстреляна окраина хутора Старый, установлено пять гранатометных выстрелов. Также в хуторе с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.
- В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпустили шесть минометных снарядов. В одном частном доме посечены кровля, фасад и забор.
- В Краснояружском районе по окраинам сел Вязовое и Староселье выпущено по три артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.
- В Шебекинском горокруге из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка, установлено четыре гранатометных выстрела и семь минометных снарядов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, но сейчас электроснабжение уже восстановлено. Под минометный обстрел попало село Муром, зафиксировано два прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сбросили один осколочный боеприпас. По селу Середа выпущено три минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — три гранатометных выстрела, по хутору Балки — один минометный снаряд.
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