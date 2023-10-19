Пострадавшего из-за падения БПЛА в Белгороде положили в столичную больницу

Журналиста Хайбара Акифи, пострадавшего в результате падения в Белгороде обломков беспилотника в ночь на 12 октября, перевели для дальнейшего лечения в национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Об этом сообщил ТРК «Мир Белогорья».

Как рассказала изданию главный врач второй городской больницы Ольга Мевша, состояние его супруги Олеси Акифи, получивший перелом нижних конечностей, стабилизировалось: «Наконец-то перевели ее из реанимации в отделение травматологии. Там она сегодня сделала первые шаги. То есть мы сегодня начали ранний этап реабилитации. Для нее мы обеспечили уход родственников, с ней будет находится сестра».

Хайбар Акифи — сотрудник афганской редакции новостного агентства Sputnik, его супруга является преподавателем Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. В результате падения обломков сбитого беспилотника погибла их 4-летняя дочь и родители Олеси Акифи. Из-за взрыва был также уничтожен их дом. Власти уже обсуждают с родственниками пострадавшей строительство нового жилья.

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Владимир Зоркий