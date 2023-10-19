Пострадавшие от обстрелов белгородские предприятия получили 1,4 млрд рублей

На сегодня общий объем помощи, выделенной пострадавшим от обстрелов предприятиям Шебекинского горокруга Белгородской области, достиг 1,4 млрд руб. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков по итогам личной встречи с предпринимателями.

«Выплаченные средства — это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области. Без помощи федерального центра мы, конечно, не справились бы самостоятельно»,— написал глава региона.

Он отметил, что уже выделенных средств недостаточно для того, чтобы восстановить каждое пострадавшее производство, в связи с чем вице-губернатор Дмитрий Гладский сейчас занимается работой по привлечению на федеральном уровне новых объемов средств на поддержку предприятий.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили диверсанты.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова