Арбитражный суд признал банкротом российскую «дочку» Google

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом российское подразделение компании Google. В отношении компании объявлено конкурсное производство.

На четвертую стадию банкротства арбитражный суд установил шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим, передает «Интерфакс».

Господин Таляровкий отметил, что требования кредиторов к российской «дочке» Google — ООО «Гугл» — составляют 53 млрд 565 млн руб. Среди голосующих кредиторов заявлена Федеральная налоговая служба с требованиями в размере около 19,6 млрд руб.

Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве 16 июня 2022 года. В пресс-службе компании отметили, что арест счетов, наложенный ФССП, сделал невозможным работу российского офиса. В сентябре арбитражный суд начал первую стадию банкротства — наблюдение. Однако позже приостановил производство в связи с рассмотрением жалобы Роскомнадзора. Ведомство добивалось от ООО «Гугл» удаления запрещенного в России контента и восстановления ряда российских YouTube-каналов.

Отмечается, что на сентябрь 2022 года задолженность компании по оплате труда и выплате выходных пособий составляла 271,2 млн руб., по обязательным платежам — 85,7 млн руб. Активы ООО «Гугл» оцениваются в 3,5 млрд руб.

Подробнее — в материале «С Google не работается».

Александра Горошилова