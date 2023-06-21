Судебные приставы сняли все денежные средства со счетов российской «дочки» Google

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в РФ в апреле 2023 года сняла со счетов российской «дочки» Google все денежные средства. Сумма была переведена на депозитный счет службы из-за судебного разбирательства, говорится в отчете ООО «Гугл» за 2022 год.

Согласно отчету, остаток денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2022 года составлял 375,5 млн руб. против 3,09 млрд руб. на конец 2021 года. На остаток денежных средств на конец 2022 года был наложен арест. По данным «Интерфакс», все денежные средства были переведены на депозитный счет службы в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.

18 мая 2023 года ООО «Гугл» подало в Арбитражный суд Москвы иск к ФССП, в котором оспариваются действия судебных приставов по аресту имущества компании в связи с решением российского суда.

С конца 2021 года на Google дважды накладывались оборотные штрафы общей суммой 29 млрд руб. из-за неоднократного нарушения российского законодательства. Также миллионные штрафы назначались компании за неудаление запрещенной информации на ее ресурсах, включая YouTube.

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве 16 июня 2022 года. В сентябре 2022 года суд приостановил процедуру банкротства компании. Последний раз компанию штрафовали 11 мая 2023 года на 3 млн руб. за неудаление роликов с ЛГБТ-пропагандой и дискредитацией армии. По словам главы ФССП Дмитрия Аристова, «Google — самый большой должник, который должен порядка 30 млрд руб., но значительную часть этих средств мы взыскали».

ООО «Гугл» зарегистрировано в 2005 году и специализируется на рекламных и маркетинговых интернет-услугах. Бенефициаром компании является интернет-холдинг Alphabet Inc., через Google International LLC.

Полина Мотызлевская