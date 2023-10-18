Путин: Россия выступает за создание суверенного палестинского государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вне зависимости от обострения конфликта Россия выступает за создание суверенного палестинского государства. Он не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними.
«Есть противоречия внутри палестинского сообщества — и Западный Берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими»,— сказал российский президент во время пресс-конференции в Пекине.
По его словам, это не означает, что не нужно повышать уровень взаимодействия и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества. «Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. Мы не можем здесь руководить этим процессом»,— добавил господин Путин.
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