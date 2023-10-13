Путин предупредил о неприемлемых потерях при наземной операции в секторе Газа

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке заявил, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа — потери среди мирного населения «будут неприемлемыми». При этом господин Путин отметил, что Израиль тоже подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту». Однако Владимир Путин считает, что сейчас главное — остановить кровопролитие.

«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем... использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон»,— сказал он. По словам президента, без техники в жилых застройках проводить эти операции «еще сложнее».

Владимир Путин также заявил, что Россия готова к координации «со всеми конструктивно настроенными партнерами». «Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской "формулы двух государств", предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем»,— заключил президент.

11 октября Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы «внести свою лепту» в урегулирование войны между Израилем и боевиками палестинского движения «Хамас», но пока что не видит такой возможности из-за остроты конфликта. 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал, что Израиль никогда не окажется один, пока существует Америка.

По последним данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли более 1,4 тыс. жителей, пострадали — 6 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. мирных жителей, были ранены около 3,3 тыс. человек. Известно о более 220 погибших израильских военных. 13 октября «Хамас» сообщил о гибели 13 заложников в ходе атак израильской армии на сектор Газа, среди погибших есть иностранные граждане. До этого палестинские боевики сообщали о 130 заложниках. По данным The Washington Post, в секторе Газа находятся 64 заложника, 49 из которых — мирные жители.

Подробнее об отношениях Израиля и США на фоне палестино-израильской войны — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».