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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 602-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 октября

Ночью над Россией силы ПВО сбили 28 беспилотников. Украина получила от США 31 танк Abrams. Белый дом уточнил, что дальность ракет ATACMS, переданных Украине, 165 км. В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов пообещал серьезные последствия из-за решения передать эти ракеты. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:30. Два села обесточены из-за повреждения линии электропередачи из-за обстрела в Шебекинском округе Белгородской области со стороны ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

9:22. Группа депутатов фракции ЛДПР подготовила законопроект, которым предполагается давать отсрочку от призыва на военную службу гражданам, проходящим профессиональное обучение за счет работодателя в рамках ученического договора. Об этом сообщает РБК.

9:03. Совет министров Белоруссии принял решение о приостановлении действия соглашения с Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

9:03. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч с сегодняшнего дня возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь.

9:02. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете La Repubblica подтвердил, что встреча на уровне советников по безопасности, на которой будет обсуждаться урегулировани украинского конфликта, состоится в конце октября, но не в Стамбуле, как ранее сообщали СМИ. Место проведения он не назвал.

8:57. Администрация США допустила грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, последствия этого шага будут очень серьезными. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

8:57. Представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что 31 танк M1A1 Abrams доставлены на Украину. Он отметил, что потребуется время перед тем, как они будут задействованы в конфликте.

8:57. Дальность тактических ракет ATACMS, которые американские власти в небольшом количестве передали Киеву, составляет 165 км, рассказала глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Что представляют собой ракеты ATACMS

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8:57. Минобороны отчиталось об уничтожении 28 беспилотников за ночь в небе над Россией. Дроны были сбиты над территорией Белгородской, Курской областей, а также над акваторией Черного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть БПЛА были уничтожены у него в регионе, а губернатор курской области Роман Старовойт заявил о десяти сбитых БПЛА.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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