Что представляют собой ракеты ATACMS

17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получили и использовали американские ракеты ATACMS. Что известно об этих боеприпасах — в справке «Ъ».

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Разработка ракет ATACMS началась в 1980 году по инициативе Министерства обороны США. В 1986 году был заключен контракт на создание ракет фирмой Ling-Temco-Vought (LTV). Первый запуск состоялся через два года. В эксплуатацию ракеты поступили в 1991 году. Сейчас производством и продажей ракет занимается компания Lockheed Martin.

ATACMS — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля». В зависимости от оснащения ракеты имеют индексы Министерства обороны США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Различаются радиусом действия (от 160 км до 300 км), а также боевой частью. Она может быть осколочно-фугасной или кассетной с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами, их количество в снаряде также разнится в зависимости от модификации. Ракеты запускаются из установок М142 HIMARS и M270 MLRS.

Впервые использовались в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Были задействованы во время войны в Афганистане (2001–2021) и Иракской войны (2003–2011). В настоящий момент находятся на вооружении у США, Турции, Греции, Польши, Бахрейна, Румынии, Республики Корея и ОАЭ. Госдепартамент США также одобрил продажу этих снарядов Австралии, Тайваню, Эстонии и Литве. В 2020 году компания Lockheed Martin заключила контракты на поставку ракет ATACMS на $426 млн.