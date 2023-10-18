Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт министра приземлился в аэропорту «Сунан», куда он прилетел из Пекина.

В аэропорту господина Лаврова встретили посол РФ в КНДР Александр Мацегора и замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль, сообщает «Интерфакс». Сегодня, 18 октября, в Пхеньяне запланированы переговоры российского министра с северокорейской коллегой Цхве Сун Хи.

Визит главы МИД РФ продлится до 19 октября. Это уже четвертая поездка Сергея Лаврова в КНДР, до этого он посещал республику в 2004, 2009 и 2018 годах.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. Он, в частности, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. 16 сентября он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.

О реакции на его визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лаура Кеффер