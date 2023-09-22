Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Он распорядился принять «активные конструктивные меры» по укреплению отношений с РФ во всех сферах. Господин Ким рассчитывает, что это улучшит благосостояние народов двух стран.

По мнению лидера КНДР, эти меры также помогут вывести отношения республики с РФ «на новую стадию». Он заявил, что требуется «укреплять контакты и взаимодействие между соответствующими отраслями Кореи и России». «Это необходимо для того, чтобы внести реальный вклад в улучшение благосостояния народов двух стран»,— сказал Ким Чен Ын (цитата по ТАСС).

Лидер КНДР 13 сентября приехал в Россию с визитом, который продлился до 17 сентября. Он, в частности, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. 16 сентября он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке.

О реакции на его визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лаура Кеффер