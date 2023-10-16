Глава МИД Лавров посетит КНДР 18-19 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18-19 октября посетит КНДР с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«18-19 октября по приглашению Министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом»,— говорится в сообщении МИД России.

С 12 по 17 сентября Россию посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе поездки на Дальний Восток он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. По результатам поездки Ким Чен Ын предложил Владимиру Путину посетить КНДР с ответным визитом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что сроки визита Владимира Путина будут согласовываться по дипломатическим каналам, в том числе во время поездки Сергея Лаврова в Пхеньян.

О реакции на поездку лидера КНДР — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».