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Коммерсантъ FM
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Шойгу показал Ким Чен Ыну боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке

Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «образцы российской боевой авиации» на аэродроме Кневичи во Владивостоке, сообщили в пресс-службе военного ведомства РФ.

«Руководителю КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Данные самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ»,— говорится в пресс-релизе российского министерства обороны.

Уточняется, что в ходе встречи с Ким Чен Ыном о характеристиках представленных лидеру КНДР стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Также Сергей Шойгу представил лидеру Северной Кореи российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Ким Чен Ын находится с официальным визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», расположенном в Амурской области. Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Там он посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100. В ночь на 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморский край, где его встретили глава Минприроды РФ Александр Козлов и губернатор региона Олег Кожемяко.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов

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