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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 603-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 октября

ФСБ задержала второго за месяц жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Байден выступит с обращением к американцам по Украине и Израилю 19 октября. Британский флот сообщил, что Россия использует дельфинов для защиты Крыма от ВСУ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил, что считает отношения между Москвой и Канберрой «разрушенными до основания». По его словам, вина за это лежит на австралийской стороне, которая поддерживает все действия «коллективного Запада».

8:50. Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе визита на Украину.

8:47. Официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные используют боевых дельфинов для защиты Крыма от атак ВСУ.

8:46. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует обратиться к нации в ближайшее время. Темой обращения господина Байдена станет военный конфликт на Украине и война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас».

8:46. УФСБ по Приморью задержало жителя Владивостока, которому инкриминируется передача украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса края.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 602-й

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