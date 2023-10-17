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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 601-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 17 октября

59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Вести». Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа, пишут «Ведомости». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:55. Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа, пишут «Ведомости».

8:55. В Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Вести».

8:55. 59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, они будут вместе с Украиной производить оружие.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 600-й

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