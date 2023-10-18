Петербургское ГСУ СКР подтвердило возбуждение дела против автора «Масяни» Куваева

В главном следственном управлении (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу подтвердили ТАСС возбуждение уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства ( ст. 280.4 УК РФ), в отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева. Ранее сегодня, 18 октября, информация о возбуждении дела появилась в Telegram-канале «Mash на Мойке», а также у издания «Фонтанка». Сам Олег Куваев говорил, что ему о деле не сообщали, а значит об этом «рано орать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 2,5 млн руб. По данным канала «Mash на Мойке», поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик мультипликатора, опубликованный в YouTube. Как отмечает проект, в ролике главная героиня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Мульт.ру», на котором были выложены серии «Масяни». Генпрокуратура утверждала, что сайт предоставляет недостоверную общественно значимую информацию. Олег Куваев с 2006 года проживает в Израиле.